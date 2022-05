“Che caldo che fa”, Alessandra Amoroso in pantaloncini e camicia sbottonata: la notte è ancora nostra – FOTO

Alessandra Amoroso accende la passione in una giornata di sole e vento a raffica che si porta con se infinite emozioni e non solo…

La cantante salentina, che ha raggiunto il successo grazie alla celebre vetrina diretta da Maria De Filippi, “Amici” è riuscita a far innamorare tutti i fan a prima vista.

Grazie alla sua voce sublime e una capacità di interagire con il pubblico unica e inimitabile, Alessandra Amoroso ha conquistato tutti in poco tempo.

Durante le sue ultime uscite in pubblico ha ripreso rapporti interrotti da tempo come quello con Emma Marrone, con la quale ha inciso e cantato un brano che ha riportato alla luce la loro splendida amicizia.

Come se non bastasse, l’eroica artista pugliese è tornata a ‘comandare’ le emozioni e in previsione del mese di Luglio 2022 è pronta a fare l’ennesimo salto di qualità che le permetterà di entrare tra le leggende della musica italiana

Alessandra Amoroso, una notte di passione tra vento e sensualità: “Tu che ne pensi?”

Il countdown all’evento che segnerà la storia per Alessandra Amoroso in quel di San Siro (Milano) avrà un sapore del tutto speciale.

Nel frattempo che l’artista salentina ultimi le prove per arrivare pronta all’appuntamento più importante della sua carriera, i fan apprezzano di lei ogni iniziativa. Per Alessandra è in previsione un’estate gigantesca tra emozioni e un pizzico di sensualità. Ovvero quel che basta per rendere magico un personaggio a tutto tondo come lei.

In attesa di interagire attraverso i social e le piattaforme musicali di maggiore frequenza per il concerto di Luglio, Alessandra decide di smorzare la tensione regalando agli occhi sorpresi dei follower, uno dei momenti più incandescenti che mettono in evidenza la sua straordinaria bellezza.

Un fascino ‘acqua e sapone’ è ciò che viene sottolineato durante l’ultimo post condiviso sui social. Pantaloncini corti e camicia sbottonata fino al punto in cui i fan possono esaudire il sogno di una vita.

L’atmosfera inizia a ‘colorarsi’ di passione e con il caldo incombente, in arrivo, non sarà per nulla facile trattenere le emozioni prima dell’inizio del glorioso evento che tutti gli appassionati di musica attendono da tempo.