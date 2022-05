Arisa e Vito Coppola: che succede tra i due? Si parla ancora di crisi ma questa volta per via di una terza incomoda molto famosa

Arisa e Vito Coppola continuano ad incuriosire il pubblico che da sempre ama e segue Rosalba Pippa. Prima la loro intesa pazzesca sul palco di “Ballando con le Stelle” ed un ragionevole contenimento. Per tutto il corso del programma i due non si sono spinti oltre parlando solo di un legame speciale, un’amicizia bella e vera e nulla di più.

Ma tra un ballo e l’altro l’attrazione ed il sentimento hanno avuto la meglio. Così dopo la loro vittoria su Rai 1 sono usciti allo scoperto, dichiarando a tutti il loro amore senza più nascondersi.

Da subito però si è parlato di incomprensioni e più volte, nonostante siano passati solo pochi mesi, si è vociferato di una crisi. Adesso però la questione si fa seria e addirittura entra in gioco un triangolo amoroso. Ecco tutti i dettagli.

Arisa e Vito Coppola: terza incomoda famosa? Le indiscrezioni

Crisi o non crisi tra Arisa e Vito Coppola? Se già le voci di qualcosa che non andava erano state diffuse e prontamente smentite dalla coppia, ora la storia si ripete. Se però in passato si era parlato di incompatibilità tra la cantante ed il ballerino, pare che ora si tratti di altro.

Un triangolo amoroso, una storia di corna che avrebbe fatto perdere la testa ad Arisa. A svelarlo è l’influencer Deianira Marzano che raccogliendo info dai ben informati della cerchia, ha raccontato su Instagram come Arisa sarebbe molto arrabbiata in quanto il suo compagno sarebbe stato “beccato” più volte in atteggiamenti equivoci con un’altra donna.

Non una qualsiasi ma una ballerina e collega di Coppola. Si tratta di Lucrezia Lando, la ballerina professionista di “Ballando con le Stelle” alla quale Arisa avrebbe anche tolto il follow secondo l’influencer.

La cantante avrebbe condiviso con la Lando anche diverse serate ma forse adesso non ce la fa più a sopportare come ha spiegato la Marzano che è di certo la regina incontrastata del gossip riferito al mondo dei reality.

Rosalba avrebbe messo una storia su Instagram con una dedica a Coppola che però è sparita in pochi minuti. Che combinano i due?