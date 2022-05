Beatrice Borromeo ha catalizzato i riflettori nell’ambito di un importante evento in cui ha così messo in ombra le altre reali monegasche. Cosa sta succedendo.

Impeccabile, dal portamento regale e dal fascino intramontabile. Beatrice Borromeo torna a stupire con la sua bellezza ipnotica e non solo. La moglie di Pierre ha lasciato in queste ore senza fiato a seguito della sua apparizione a un evento importante che ha visto riunita tutta la famiglia monegasca al completo.

L’evento che ha portato all’uscita dei reali è il FI Gran Prix, tenutosi oggi 30 maggio, a Montecarlo. Beatrice ha preso parte all’appuntamento al fianco del marito Pierre, con cui è sposata dal 2015, e dei loro figli Stefano e Francesco.

Ma non mancano all’appello anche la suocera Carolina di Monaco, la sorella di Casiraghi Charlotte e persino Charlene e Alberto, con i loro gemellini, al centro delle cronache per via dei loro problemi coniugali.

Nonostante la presenza di personaggi sempre così al centro del gossip, i riflettori sono stati tutti puntati su una sola persona: Beatrice.

Beatrice Borromeo stupisce all’evento più importante: clamoroso

Brillare di luce propria. Questo è accaduto a Beatrice Borromeo nella sua ultima apparizione pubblico al fianco della famiglia reale per seguire il Grande Premio, tenutosi a Monaco.

Nel gruppo a saltare subito all’occhio è lei, sia per la sua bellezza, sia per la sua scelta in fatto di stile. La Borromeo ha sfoggiato un look mozzafiato in cui è protagonista un abito chemisier rosso dalla linea minimale, dimostrando come anche con poco si possa creare un outfit indimenticabile.

Nonostante il rosso non sia il suo colore usuale, in rare occasioni lo indossa, si è mostrata raggiante nell’abito a manica corta e colletto a camicia, impreziosito da una gonna a ruota. A rendere tutto molto chic il dettaglio degli occhiali da sole rossi e le scarpe nude, firmate Dior (Maison di cui è testimonial) nonché una borsetta della stessa nuance.

La moglie di Pierre è talmente divina da aver superato le parenti, mettendo in secondo piano Charlotte, da sempre considerata un’icona di stile. Per l’occasione la sorella di Pierre ha puntato su un abito firmato Chanel molto più corto e stretto.

Beatrice ha superato anche Charlene, apparsa in un completo pantalone e blusa sui toni dell’azzurro, confermando così il suo primato di reale più chic in assoluto.