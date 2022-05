Carrefour mai così conveniente, code lunghissime fuori dagli store: “L’offerta scade a breve, fate presto”

La nota catena di supermercati fino al 1° giugno ha in attivo una promozione sensazionale su moltissimi prodotti, vediamo di che si tratta.

In tempo di recessione ogni supermercato cerca di adottare delle scorciatoie e stratagemmi per attirare nei suoi store il numero maggiore di persone per fare la spesa settimanale o mensile.

C’è chi organizza offerte lampo, chi regala prodotti extra aggiuntivi sopra l’acquisto di alimenti selezionati, chi sconta maggiormente quelli con data di scadenza ravvicinata, e anche chi, a date prestabilite durante l’anno, regala la consegna gratuita della spesa a casa.

Tra questi c’è anche Carrefour che da anni si impegna a garantire agli italiani sempre prodotti imbattibili nel rapporto qualità-prezzo ed un servizio impareggiabile sia in termini di cortesia che di assistenza durante l’acquisto.

L’ultima grande idea lanciata per catturare l’attenzione della propria clientela è stata riguardo una promozione così allettante che ha già fatto impazzire milioni di italiani. Ecco di cosa si tratta.

Carrefour rapporto qualità-prezzo imbattibile, 20 prodotti al -50%. Ecco quali

Dal 19 maggio sino al primo giugno (quindi c’è tempo fino a mercoledì prossimo compreso), presso tutti gli store nazionali, Carrefour lancia una grandissima scontistica su molti prodotti in catalogo, dal -20% al -50%.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Lidl, prodotto molto amato ritirato dal mercato, il motivo

Sono proprio questi prodotti con maggiore sconto ad aver attirato in questi giorni una maggiore clientela e aver causato lunghe code in parcheggio e alle casse delle grandi città italiane.

Se ancora non avete fatto in tempo a fare la spesa affrettatevi, l’offerta è a tempo e le scorte sono agli sgoccioli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Lidl, chiude il supermercato: “Non può restare aperto”. Il motivo è clamoroso

Tra i 20 prodotti a -50% troviamo i Cordon Bleu Aia, Coppa Malù, sugo al basilico Barilla, filetti di tonno rosa all’olio di oliva Rizzoli, il detersivo liquido Dixan da 950 ml.

E ancora l’acqua Levissima naturale, il dentifricio 3D Ultra White o Complete AZ, carta Casa Asciugoni Regina 2 rotoli e moltissime altre marche molto amate. Non vi resta che recarvi nel punto vendita più vicino e riempire il carrello prima che la promozione giunga al termine!