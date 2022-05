Il Volo, ecco il tenore che esce allo scoperto. Si sbottona leggermente sulla sua bellissima fidanzata: tutti i dettagli

Sono senza dubbio alcuni degli artisti italiani più famosi al mondo. Sono giovanissimi ma con una carriera alle spalle di rilievo che li ha portati a calcare i palchi più prestigiosi del pianeta, rimendo comunque umili e attaccati alle loro origini. Parliamo de Il Volo, il trio di tenori composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Pietro Barone.

Li abbiamo visti esibirsi all’Eurovision Song Contest senza farsi fermare dal Covid che se ha tenuto a casa Gianluca non ha impedito che il trio potesse cantare. Ignazio e Piero sul palco e Gianluca in collegamento da casa per uno spettacolo che ha fatto emozionare tutti.

I tre giovani sono super corteggiati dalle fan di mezzo mondo ma c’è da dire che per due di loro al momento non c’è speranza. L’unico ancora single pare essere Piero. Ecco chi tra Ignazio e Gianluca ha scelto una donna molto amata.

Il Volo, Ignazio Boschetto si sbottona: ecco le sue parole

Per lungo tempo il suo nome è stato affiancato a quello di una showgirl della televisione italiana. Lei ha smentito, lui non ha mai fatto riferimento alla loro frequentazione. Parliamo di Ignazio Boschetto de Il Volo che se su Roberta Morise ha mantenuto lo stretto riserbo, ormai però da alcuni mesi è uscito allo scoperto con la sua fidanzata.

Si tratta di Ana Paula Guedes, ballerina classe 1984 molto famosa in Brasile tanto da essere tra i protagonisti della locale versione di “Ballando con le stelle”, ovvero “Dança dos Famosos”. Sul profilo Instagram del tenore c’è qualche scatto insieme alla bella bionda che le ha rubato il cuore ma i due vivono un amore a distanza.

Su di lei il cantante si è leggermente bottonato a “Domenica In Show” davanti alla zia Mara Venier che gli ha chiesto news sulla sua storia d’amore. Il cantante de Il Volo ha rassicurato tutti, la storia prosegue anche se i due al momento sono distanti, lei è in Brasile ma raggiungerà Ignazio per il tour.

“Ci vediamo, ogni tanto, io lavoro, lei lavora. Come le coppie intelligenti aspettiamo il momento giusto” ha detto Ignazio senza dare troppi particolari.