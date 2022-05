Ilary Blasi, l’attacco clamoroso non le lascia scampo: “questa donna è una buffona”

Ilary Blasi, l’attacco clamoroso arrivato durante la diretta non lascia scampo alla conduttrice: costretta ad intervenire nell’immediato

Nicolas Vaporidis continua ad essere il personaggio più discusso di questa edizione de “L’Isola dei Famosi”. L’attore, con il suo temperamento irruento e determinato, non sembra lasciarne passare una ai suoi compagni d’avventura.

La diretta della trasmissione di quest’oggi, lunedì 30 maggio, ha messo al centro il recente battibecco scatenatosi tra Nicolas e Lory Del Santo, che sarebbe scaturito proprio a causa di una razione di cibo negata a Vaporidis.

La conduttrice, al principio della diretta, ha voluto mettere i concorrenti l’uno di fronte all’altra e dar loro la possibilità di chiarire i dissapori emersi. Le frasi pronunciate dal naufrago, tuttavia, hanno costretto la Blasi ad intervenire per calmare le acque. Scopriamo approfonditamente quanto da poco andato in onda su Canale Cinque.

Ilary Blasi, l’attacco clamoroso di Nicolas Vaporidis all’Isola: “questa donna è una buffona”

Tra Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo sono volate parole di fuoco nel corso della puntata odierna de “L’Isola dei Famosi”. I due naufraghi, nel corso del fine settimana, hanno continuato a battibeccare per via di una decisione presa da Lory, che l’attore non avrebbe affatto digerito.

La Del Santo, su volere degli autori, si è trovata costretta a togliere a due compagni la possibilità di mangiare una porzione di riso. Una scelta che, a malincuore, la naufraga ha fatto ricadere su Estefania e Nicolas. Quest’ultimo, che non ha accolto positivamente la decisone presa dalla donna, non ha mancato di attaccarla furiosamente durante il loro confronto.

“Questa donna è una buffona!” ha esordito Vaporidis, che ha affermato di non credere minimamente al pentimento della compagna. “È un personaggio finto che parla dietro le telecamere, dice una cosa e ne fa un’altra” ha poi proseguito l’attore, che il pubblico si è affrettato a spalleggiare attraverso un caloroso applauso.

Solo l’intervento tempestivo di Ilary Blasi è riuscito a calmare gli animi in Honduras, che si stavano decisamente surriscaldando. La conduttrice, dopo aver ascoltato le spiegazioni dei concorrenti, ha lasciato che fosse il pubblico a decidere chi dei due stesse dicendo la verità.