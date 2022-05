“Che meraviglia” le ultime pose in acqua senza limiti di Ludovica Valli. La modella sfoggia in primo piano la sua silhouette con una mossa imprevedibile.

Le prime settimane di mare nella penisola hanno un sapore d’altri tempi per la bellissima modella e influencer Ludovica Valli. Dopo essere tornata da Ibiza in ottima forma, la celebre venticinquenne si è trattenuta nel capoluogo lombardo, dove risiede, giusto il tempo di un emozionante party. Per poi fare nuovamente le valigie e partire verso una nuova esclusiva destinazione.

Uno stile unico e dunque un successo più che garantito sui vari social di riferimento, per la blogger originaria di San Martino in Rio. La nata sotto il segno dei Pesci, di natura intraprendete e definita dal suo pubblico come un carismatico spirito libero, si dimostra attualmente come un vero e proprio punto di riferimento per molte appassionate di moda quanto di mete straordinarie.

Innamoratissima del suo attuale partner, il noto imprenditore Gianmaria Di Gregorio, la modella si è cimentata nel 2019 anche nella scrittura, pubblicando il suo libro dal titolo “Di troppo cuore“. Per quel che riguarda la sua vita amorosa, la magnetica influencer è felice accanto alla sua dolce fiamma. Anch’egli altamente interessato, come lei, al mondo dei viaggi e con un’ulteriore manifesta passione per il Padel.

“Com’è bello far…” Ludovica Valli senza limiti come la Carrà: solo in bikini “che fuego” – FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI LUDOVICA VALLI, VAI SU SUCCESSIVO.