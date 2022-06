Marracash non si è presentato al live di Radio Italia per problemi con l’orchestra: il responsabile del complesso ha deciso di rispondere a tono alle sue accuse

Marracash è uno dei cantanti più amati ma anche più discussi del panorama musicale italiano. Circa un paio di settimane fa, si è tenuto il famoso concerto di Radio Italia di ogni anno in Piazza Duomo di Milano. Avrebbe dovuto esibirsi anche Marracash, ma non si è presentato: nel corso di una intervista, ha spiegato il motivo per cui ha deciso di dare buca.

Nel corso della intervista, il cantante aveva spiegato il motivo della sua assenza: “Sostanzialmente un problema di arrangiamento con l’orchestra. Avevamo concordato prima delle partiture in maniera precisa, ma una volta arrivato lì mi sono reso conto che le canzoni suonavano diverse“. Dunque, la responsabilità era dell’orchestra che non si era adattata a quello che lui voleva fare.

Marracash non si presenta al live di Radio Italia: la risposta del responsabile d’orchestra

A rispondere a queste accuse è stato proprio Bruno Santori, il responsabile dell’orchestra, che ha deciso di non tacere e raccontare la sua versione dei fatti. “Da sempre io scelgo tra i migliori musicisti per formare le mie orchestre. E di certo questo non lo faccio per poi dover sostenere eventuali richieste o pretese di playback”.

Dunque, sembra questo il motivo dello screzio tra Marracash e l’orchestra, le accuse sono piuttosto chiare: il cantante avrebbe voluto cantare il playback nel corso di un live che, come dice la parola, pretende musica dal vivo. In ogni caso, il cantante non ha risposto ancora alle parole di Bruno Santori, quindi sembra proprio che la richiesta avanzata sia stata proprio quella di poter cantare in playback.