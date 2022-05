Mercedesz prosegue la sua avventura sull’Isola dei Famosi, ma la foto fa discutere: il dettaglio scatena i fan, commenti inappropriati

Il web segue sempre con più partecipazione le vicende di Mercedesz all’Isola dei Famosi. La giovane italo-ungherese è senza dubbio uno dei personaggi principali tra quelli rimasti in gara e a questo punto i fan spingono per vederla vincere.

Sbarcata in Honduras come una delle ‘Conquistadoras’, si è subito fatta valere, mettendo sul piatto anche la sua esperienza come ‘naufraga’. Per lei è infatti la seconda avventura sull’Isola, sei anni dopo la prima, nel 2016, che la vide concludere al terzo posto.

Adesso, Mercedesz punta al bersaglio grosso, soprattutto perché è riuscita a tornare in gioco, dopo essere finita su Playa Sgamadissima con Gennaro Auletto e Fabrizia Santarelli. Nella nuova puntata di questa sera in programma su Canale 5, scopriremo tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni.

Lo scatto pubblicato dal suo management sul profilo Instagram, mostra un abbraccio molto intenso con Edoardo Tavassi. Il che fa intuire che tra i due potrebbe esserci un riavvicinamento. Ma c’è qualcos’altro che attira l’attenzione dei fan.

Mercedesz, il primo piano che scatena le discussioni del web: la puntata di stasera dell’Isola è già scottante

Il dettaglio in primo piano che fa discutere, è quello legato alla mise in costume di Mercedesz. Qualcuno le osserva il posteriore, notando che potrebbe essere diverso, nelle sue curve, da quello che era possibile ammirare nelle foto prima di andare sull’Isola.

“L’ha lasciato sull’altra isola o è terminato l’abbonamento a Photoshop?“, si legge tra i commenti. Un messaggio decisamente di cattivo gusto, che accende la discussione sotto il post e infiamma il dibattito poco prima della puntata di questa sera.

C’è chi prova comunque a difendere Mercedesz spiegando: “Se era dimagrita così tanto che era diventata invisibile nella scorsa isola…forse non hai visto bene le sue foto del prima e dopo da quando è sbarcata a quando stava finendo l’avventura”.