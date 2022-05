Michelle Hunziker di nuovo single, la dichiarazione ufficiosa lascia tutti interdetti: il flirt estivo è già finito?

La showgirl ha lascito tutti a bocca asciutta confessando un aspetto della sua vita sentimentale molto ambiguo al momento.

Dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi erano molti i fan della bella conduttrice svizzera a temere che il suo cuore soffrisse ancora di solitudine. Eppure Michelle Hunziker ha stupito tutti mostrandosi solo poche settimane dopo con il medico Giovanni Angiolini, volto noto in tv per via della sua partecipazione lampo nel “Grande Fratello” e ne “I Fatti Vostri” con la sua rubrica “Dottor G”.

Nuovo colpo di fulmine, quindi. No, pare infatti che da mesi Michelle Hunziker si stia professando ancora come single: nessuno dei suoi amici più stretti avrebbe avuto la conferma di una solida relazione con il dottore. Che succede quindi?

Michelle Hunziker non ha dubbi, “Sono single!”. Che fine ha fatto Angiolini?

Le immagini di loro due immortalati solo poche settimane fa a inizio maggio mano nella mano a Parigi come una coppia ufficiale, hanno fatto presto il giro del web. La rivista Chi aveva dato l’esclusiva parlando di nuova coppia dell’estate, ora però la realtà pare essere molto diversa, come ha raccontato Oggi nelle sue pagine.

Michelle Hunziker negherebbe con chi le è vicino, quindi alla famiglia e agli amici, di avere un fidanzato e si professerebbe single. Si legge infatti, “Alle persone più vicine si dichiara single nonostante i frequenti avvistamenti con il medico Giovanni Angiolini”.

Che sta accadendo quindi nella vita della showgirl? Nubi all’orizzonte, un flirt senza peso oppure solo un modo per preservare la propria vita sentimentale senza dare adito alle varie sentenze lanciate come vere dalle diverse agenzie stampa che con trepidazione seguono da vicino la vicenda e gli stessi movimenti della coppia?

Solo il tempo ci darà una risposta soddisfacente e potremo capire se si tratta di una relazione in fase embrionale che non evolverà mai oppure muterà in qualcosa di più duraturo.