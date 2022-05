Alessandra Tondo, in arte MissTake, è una nota artista italiana. La cantante si è aperta ai microfoni di YesLife parlando di se, del suo passato e del suo ultimo singolo “Cinema Paradiso”.

MissTake si avvicina al mondo della musica nel lontano 2011, il suo esordio con singoli e featuring sono stati un successo soprattutto perché è stata battezzata dai grandi del panorama artistico italiano. Tra le collaborazioni ricordiamo Sud Sound System, Laioung, Nex Cassel e Vacca. MissTake è molto popolare su Instagram, YouTube e Tik Tok, dove vanta milioni di follower.

La crescente notorietà ha permesso alla cantante Rap di dare un appuntamento social settimanale di freestyle, l’idea è piaciuta talmente tanto che ha raggiunto le 100.000 visualizzazioni. L’artista, nelle molteplici tournée, ha avuto modo di esibirsi con Fedez, Fabri Fibra, Shade e tanti altri, partecipando anche dell’Hip Hop Tv Music Festival. Un vero trionfo per una ragazza di soli 28 anni.

Ecco come nasce Cinema Paradiso, una storia di dolore e di rinascita

MissTake è diventata famosa grazie ai suoi singoli che trattano, in modo incondizionato, di pace – amore – libertà – fiducia – speranza- rinascita. Com’è noto, la cantante è stata vittima di Revenge P., il suo ex fidanzato, dopo la fine della loro storia d’amore ha deciso di vendere sue foto intime al web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —- > Dani White a Yeslife: “Amore e droga, vi racconto com’è nata MD/MA”

Alessandra, ha tramutato questa triste storia in un’opportunità, in accordo con i suoi genitori, ha deciso di vendere lei stessa le sue foto su Only Fan, traendone moltissimi vantaggi in termini economici e di notorietà.

Non si è abbattuta alle avversità della vita, il suo ultimo singolo, Cinema Paradiso, parla di un amore malato che si trasforma in un vero incubo. Senza troppi se e troppi ma, MissTake evidenzia la verità nuda e cruda, le donne troppo spesso si affidano ad uomini che si rivelano dei mostri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Lasci senza fiato” Melita Toniolo dopo le gambe chilometriche mostra il paradiso – FOTO

Cinema Paradiso vuole essere un monito per tutte le donne vittime di violenza: c’è sempre una nuova possibilità, anche quando un piccolo uomo ti trascina in un tunnel senza via d’uscita. Questa e tante altre curiosità nell’intervista di YesLife all’artista MissTake.