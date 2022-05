Un bambino di soli 4 anni è morto cadendo dalle scale all’interno di un agriturismo di Peccioli dove si trovava insieme alla famiglia. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Una tragedia che ha sconvolto l’intero paese, quella verificatasi nella tarda mattinata di ieri a Peccioli, in provincia di Pisa. Un bambino di soli 4 anni ha perso la vita mentre si trovava in un agriturismo insieme alla sua famiglia.

Il piccolo, secondo quanto ricostruito ad ora, sarebbe caduto e urtando contro una damigiana in vetro si sarebbe ferito gravemente. Immediato l’intervento dei medici del 118 che non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Aveva solo 4 anni il bambino tedesco deceduto ieri, domenica 29 maggio, a Peccioli, comune in provincia di Pisa. Il piccolo, che si trovava in vacanza con la famiglia (i genitori ed il fratellino più piccolo), sarebbe rimasto vittima di una caduta.

La famiglia di turisti, secondo quanto riportano varie fonti locali e la redazione de Il Secolo d’Italia, era in un agriturismo quando il bimbo, per cause ancora da chiarire, sarebbe caduto dalle scale andando ad urtare una damigiana di vetro frantumatasi. I vetri hanno ferito il piccolo anche al collo.

Sul posto, scattata la segnalazione al numero per le emergenze, sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118. Considerata la gravità della situazione, è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso Pegaso per un eventuale trasporto in ospedale. I soccorritori hanno provato disperatamente a rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

A condurre le indagini sulla tragedia i carabinieri della stazione locale, giunti sul posto insieme all’equipe medica del 118. Su disposizione della Procura della Repubblica, riferiscono i colleghi de Il Secolo d’Italia, i locali dell’agriturismo sono stati posti sotto sequestro dai militari dell’Arma per gli accertamenti del caso.

