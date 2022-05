Afrodisiaca come “una divinità”: Melita Toniolo svela uno scenario paradisiaco mostrando uno stacco di gambe da lasciare “senza fiato”.

L’affascinante e simpaticissima showgirl Melita Toniolo è attualmente legata all’attore e comico Andrea Viganò dal 2015. E ha riservato quest’oggi una sorpresa mozzafiato ai suoi fan in rete. Dopo essere impazzita a causa delle irresistibili “bollicine” sulle tavole di Cracco, nel capoluogo lombardo poche ore fa, è ora giunto il momento di un’ulteriore svolta “idilliaca“.

Nessuno può dimenticare la presenza nella casa del “Grande Fratello” della nata sotto il segno dell’Ariete nella settima edizione del reality in onda su Canale 5. Già dapprima approdata sul piccolo schermo a “Le Iene“, la conduttrice nativa di Treviso ha rapito il vasto pubblico della penisola grazie al suo ruolo di inviata nella trasmissione di “Lucignolo“.

Dal 2007 inizia una spumeggiate carriera televisiva e radiofonica per la bellissima trentaseienne. Con tantissime altre apparizioni nei panni di concorrente per altri show firmati Mediaset. Fra le più recenti collaborazioni si può citare quella per “All Together Now“, all’interno della giuria nell’amato programma la Toniolo pare sia sempre riuscita a regalare le giuste emozioni.

“Lasci senza fiato” Melita Toniolo dopo le gambe chilometriche mostra il paradiso – FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI MELITA TONIOLO, VAI SU SUCCESSIVO.