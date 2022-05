Silvia Toffanin aspetta un bambino? La rivelazione inaspettata

Silvia Toffanin è di nuovo incinta? Cosa ha rivelato la conduttrice di “Verissimo” nel corso delle ultime puntate, tutti i dettagli

E’ una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, la sua dolcezza e gentilezza la rendono unica ed è anche per questo che i telespettatori non perdono occasione di seguirla in televisione nel programma “Verissimo”.

Silvia Toffanin da anni è alla conduzione del talk-show del weekend di Canale 5 e sono tanti a supportarla e sostenerla, non è un caso che il numero di share e ascolti è sempre più alto.

Silvia Toffanin, una novità in famiglia: la rivelazione

Oltre ad essere una conduttrice, Silvia Toffanin è la compagna di Pier Silvio Berlusconi e mamma di due figli. I due dovrebbero diventare marito e moglie proprio questa estate, ma per adesso si è parlato soltanto di un’indiscrezione e non ci sono state conferme o smentite da parte dei diretti interessati al riguardo.

La presentatrice di “Verissimo” nel corso del programma da lei condotto avrebbe fatto una rivelazione che non è passata inosservata. A quanto pare vorrebbe diventare mamma per la terza volta. Infatti, ha dichiarato che qualora si dovesse presentare l’occasione, sarebbe molto felice.

La maternità è un tema a cui tiene molto, il pubblico può notarlo durante le puntate del talk-show. La Toffanin invita in studio ospiti che ne parlano e raccontano la loro esperienza. Ultimamente ha intervistato Cristina Chiabotto in attesa del secondo bambino, Clizia Incorvaia diventata mamma per la seconda volta, Giulia Pauselli che ha svelato il sesso del figlio.

Chiunque segua il programma, avrà potuto notare che per Silvia Toffanin la famiglia è al primo posto. Si evince dai suoi occhi pieni di gioia quando parla dei suoi figli e del suo compagno con il quale è fidanzata da tanti anni. La famiglia Berlusconi condivide molto tempo insieme, senza mai dare nell’occhio e cercando di mantenersi lontano dai riflettori, anche se a volte è quasi impossibile.