“Uomini e Donne”: il matrimonio annunciato sui social. Il desiderio è diventato realtà: ecco le parole di Tina Cipollari

“Uomini e Donne” e l’amore. Molte le coppie che negli anni si sono conosciute nel programma ideato da Maria De Filippi e sono poi scoppiate ma tante altre quelle che hanno costruito una meravigliosa famiglia, come Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che solo qualche giorno fa hanno festeggiato il loro quinto anniversario dalla scelta insieme ai loro due bambini.

La favola è successa ancora. Questa volta per una coppia che è arrivata all’altare e si è detta sì. Pochi mesi da quando si sono conosciuti nel dating show di Maria ed un amore che è stato forte fin dall’inizio tanto da abbandonare il programma per vivere la loro storia lontana dalle telecamere. Avete capito di chi stiamo parlando?

“Uomini e Donne”: ecco chi ha detto sì

Son stati Isabella Ricci e Fabio Mantovani di “Uomini e Donne” a dire sì. I due si sono sposati sabato 28 maggio a Pescantina, in provincia di Verona. È qui che la coppia vive da un po’ di tempo e dopo il rito civile, in grande riserbo, sui social hanno annunciato il lieto evento.

Giusto qualche scatto condiviso con la rete, per il resto grande riservatezza per l’ex dama del trono Over di “Uomini e Donne” e il cavaliere che lei ha conosciuto e scelto nel programma di Canale 5. Isabella accanto agli scatti ha scritto solo la data delle nozze “28/05/2022” e nulla di più.

Per lei che nell’ottobre del 2021 ha scelto di partecipare al dating show di Maria De Filippi tantissimi messaggi di auguri tra i quali anche quelli di Tina Cipollari, che ha scritto: “Tantissimi auguri! Tanta felicità!”.

Isabella si è seduta sul trono della trasmissione ideata da Maria De Filippi per trovare l’amore, alla ricerca di un uomo con il quale condividere la sua vita all’esterno e così è stato. Fabio è sceso dalla scalinata per corteggiarla e ci è voluto veramente poco per capire che tra di loro c’era qualcosa di magnifico. Le nozze hanno coronato un sogno tanto desiderato.