“Fuori di testa” Vanessa Incontrada, la FOTO rivelatrice: magnifico ritorno

Vanessa Incontrada è sul set di un nuovo progetto, a cosa sta lavorando? Spunta una foto sui social, tutti i dettagli

Showgirl, conduttrice e attrice, Vanessa Incontrada è una donna dalle mille sfaccettature sempre pronta a mettersi in gioco e a condividere con i fan molti momenti della sua vita.

La maggior parte degli italiani l’ha conosciuta durante la sua esperienza a “Zelig”, ha condotto per anni lo show insieme al suo collega e amico Claudio Bisio. I due dopo tanto tempo sono tornati a teatro ed hanno fatto divertire ancora una volta i presenti e i telespettatori.

Vanessa Incontrada, un nuovo progetto professionale – FOTO

Vanessa Incontrada è stato anche la protagonista di Fosca Innocenti, una mini serie su Canale 5 che ha riscontrato molto successo, tanto da parlare già della seconda stagione.

Non sappiamo se ci sarà, ma qualcuno non ha potuto fare a meno di notare l’ultima foto sui social dove l’attrice si scatta un selfie direttamente dal camerino di un set.

“Sono fuori dal tunnel del divertimento” ha scritto sotto al post che è diventato virale. Tra i fan, c’è chi ha pensato che la diretta interessata possa essere già impegnata con le riprese della seconda stagione di Fosca Innocenti, ma per il momento resta soltanto una supposizione.

Intanto non sono mancati like e commenti da parte dei follower, tra i tanti si legge: “Sei meravigliosa” e poi ancora “Sei il mio mito”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei fuori di testa ma diversa da loro”.

Solare, naturale, di una semplicità fuori dal comune, Vanessa Incontrada ancora una volta ha lasciato il segno ed i fan non hanno potuto fare a meno di supportarla e sostenerla.

Alla conduttrice non interessano le apparenze ma mostrare se stessa in ogni situazione, così ha conquistato nel corso degli anni la fiducia e la stima del pubblico italiano che non vede l’ora di rivederla in televisione.