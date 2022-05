In un incidente lungo la strada provinciale 6 dei Lessini a Verona, una donna ha perso la vita mentre due persone sono rimaste ferite, di cui uno in maniera grave.

Spaventoso incidente stradale ieri pomeriggio sulla strada provinciale 6 dei Lessini a Verona. Due auto, per cause ancora da determinare, si sono scontrate frontalmente, poi una delle vetture ha impattato contro un altro veicolo in transito.

Ad avere la peggio una donna di 57 anni, deceduta sul colpo. Feriti i conducenti delle altre due auto, uno dei quali è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Un morto e due feriti, di cui uno in gravi condizioni. Questo il terribile bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 29 maggio, lungo la strada provinciale 6 dei Lessini nel territorio comunale di Verona.

A perdere la vita Silvana Meante, 57enne residente a Verona. La donna si trovava, secondo quanto riporta Il Corriere Veneto, alla guida della sua Peugeot che, dopo aver sbandato, avrebbe impattato frontalmente con una Fiat Panda, condotta da un uomo di cui non si conoscono le generalità. Dopo l’urto, l’auto della vittima avrebbe poi centrato una terza auto.

I sanitari del 118 ed i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto a bordo di diversi mezzi. Purtroppo, però, per la 57enne era ormai troppo tardi: i medici ne hanno dichiarato il decesso, che sarebbe sopraggiunto praticamente sul colpo. Gli altri due conducenti sono stati trasportati in ospedale, più grave, riporta Il Corriere del Veneto, l’uomo alla guida della Panda che è stato estratto dalle lamiere dai pompieri.

Dei rilievi e degli accertamenti per determinare con esattezza la dinamica della carambola si sono occupati gli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia veneto.

