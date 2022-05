Vic De Angelis, la verità sul passato difficile: cosa le è successo

Vic De Angelis, bassista dei Maneskin, si è raccontata al quotidiano Elle. Qui ha rivelato alcuni dettagli sul suo passato che aveva sempre tenuti nascosti

Vic De Angelis è una delle donne più amate del panorama musicale italiano. Il suo esordio come bassista del gruppo Maneskin è avvenuto anni fa quando decisero di provare a lasciare le strade di Roma, dove suonavano e cantavano insieme, per fare i provini del talent X Factor. Sognavano di arrivare lontano ma non avrebbero mai creduto di riuscirci davvero, eppure ad oggi sono famosi in tutto il mondo.

I Maneskin hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 2021 e da allora la loro carriera ha spiccato il volo. La vittoria all’Eurovision Song Contest li ha portati sul tetto non solo d’Europa, ma del mondo. Sono diventati famosi ovunque, arrivando anche in America dove oggi hanno un ampio pubblico che fa il tifo per loro e ascolta la loro musica.

Vic De Angelis e i suoi traumi: la verità sul suo passato

Victoria è l’unica donna del gruppo e ha un rapporto splendido con i tre compagni, che nel corso degli anni per lei sono diventati dei veri e propri fratelli. Loro quattro negli anni si sono battuti molto per abbattere le differenze di genere, tutti e quattro credono fortemente in questa battaglia e infatti tra le pagine di Elle, Victoria ha raccontato come ha vissuto la sua femminilità da bambina.

“Soffrivo di certe rigide distinzioni tra maschile e femminile: a sei anni avevo proprio il rifiuto per tutte le cose “da bambina”: facevo skate, tenevo i capelli corti, mi vestivo da maschio. Non indossavo gonne, non perché non mi piacessero, ma per reclamare la chance di essere me stessa. Il rock ha incarnato quello slancio di libertà”.

Ad oggi è tutta un’altra storia: Victoria si sente libera di essere se stessa e si sta godendo il successo senza porsi nessun limite e nessun filtro.