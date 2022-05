Wanda Nara si gode momenti di relax in vacanza e come al solito manda ko gli ammiratori con la sua sensualità incontenibile in costume

I tanti impegni di lavoro fanno finalmente respirare un po’ Wanda Nara. La showgirl e imprenditrice argentina può concedersi alcuni giorni di meritata vacanza, insieme al suo Mauro Icardi.

Anche in Francia, dove vive ormai da tre anni, Wanda continua a spopolare ed è sempre più una celebrità assoluta dei social. Oltre 12 milioni e mezzo di followers per lei, una cifra che spiega bene quanto il suo fascino sia senza confini.

Non stanno andando altrettanto bene le cose al Psg per Icardi. Già lo scorso anno, a causa di alcuni infortuni, il suo contributo era stato limitato, quest’anno l’attaccante, in una squadra di superstar, è finito ulteriormente ai margini. Al punto che molti ipotizzano un suo ritorno in Serie A per rilanciarsi. Del resto, parliamo di un attaccante classe 1993, con ancora diversi anni di carriera davanti.

Le vie del mercato sono infinite, ma, per adesso, il bomber non ci pensa e si butta alle spalle i dispiaceri in viaggio con la sua consorte. Come l’anno scorso, di questi tempi, Mauro e Wanda si regalano un viaggio in Africa, un continente per loro sempre estremamente suggestivo.

Wanda Nara, il posteriore lascia sempre di stucco: curve micidiali che fanno sognare

Senza nulla togliere allo splendido panorama ruandese sullo sfondo, la visione più affascinante rimane però quella che ci mostra Wanda. Come al solito, la sua fisicità esplosiva non passa inosservata e la posa provocante di spalle lascia senza parole.

Le sue forme in costume continuano a farci sognare ad occhi aperti. Il posteriore, ipnotico, strappa gli applausi virtuali e non della community. Piovono letteralmente like e apprezzamenti sulla sensualità stratosferica di Wanda, sempre e comunque una garanzia.

Se questo è l’inizio dell’estate targata Wanda Nara, siamo partiti decisamente con il piede giusto. Ma da lei non ci aspettavamo niente di meno, altroché.