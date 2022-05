“Seno da impazzire i” Justine Mattera into the wild: nuova versione di Jane – FOTO

Justine Mattera si lascia andare ad uno scatto mozzafiato che è già virale. L’avete mai vista così? Che versione sublime

Classe 1971, ha più di cinquant’anni ma sembra una ventenne. Justine Mattera è da tutti conosciuta come una delle showgirl degli anni 90, ma nel corso del tempo si è rivelata anche un’atleta strepitosa.

Lo sport, infatti, è una delle sue grandi passioni a cui non può rinunciare e sui social condivide molti momenti inerenti all’attività fisica. Bicicletta, corsa e tanto altro ancora. E voi in quale versione la preferite?

Justine Mattera, il lato inesplorato in primo piano: che spettacolo – FOTO

Seguita da più di mezzo milione di follower, Justine Mattera non perde occasione di condividere con loro molti scatti mozzafiato che spesso diventano virali. L’ultimo è uno di questi, la modella si mostra senza veli e immersa nella natura.

I suoi capelli biondi al vento le scendono lungo il décolleté che è coperto solo dalla sua chioma, niente di più. Lo sguardo è rivolto verso l’obiettivo, poi c’è scritto: “Condivido i miei segreti con il sole”.

Like e commenti non potevano mancare e qualcuno tra i fan ha lasciato messaggi come: “Mannaggia alle piante che decidono di crescere nei posti sbagliati” e poi ancora “Non riesco a distogliere gli occhi dai capelli! Stai davvero bene con questo stile wild“. Qualcun altro ha aggiunto: “Wowwwww bellissima che spettacolo e che bocce spettacolari meravigliosa“.

Ancora una volta la Mattera ha fatto centro. Ha conquistato il web che non può fare a meno di seguirla, supportarla e sostenerla in ogni situazione.

Passano gli anni ma la modella resta sempre la stessa, ha soltanto qualche esperienza in più alle spalle e ancora tanti progetti da realizzare. C’è chi la vorrebbe vedere di più in televisione, ma a quanto pare la showgirl ha deciso di dedicarsi ad altro, famiglia e sport sono le sue priorità.

