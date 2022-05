Camila Giorgi ha mandato in tilt Instagram mostrandosi con indosso un vestito molto corto. La visione ha fatto gioire i fan: curve mozzafiato.

Bellezza a non finire, fisico statuario, lineamenti angelici. Camila Giorgi ha fatto sognare il popolo del web condividendo uno scatto incredibile sui social in cui ha scoperto le sue curve divine, indossando un abito cortissimo e aderente.

Classe 1991, di Macerata, il suo volto è diventato conosciuto nel mondo del tennis, sport che ha praticato fin dall’infanzia: ha debuttato sul campo nel 2005 prendendo parte al Juniores come il Nike Junior Tour, per poi lanciarsi in molte competizione e diventare una delle tenniste più amate.

Accanto al percorso sportivo, ha anche una carriera da modella: fisico statuario, occhioni azzurri, folta chioma bionda, la sua bellezza ha conquistato il pubblico tanto che su Instagram è seguitissima.

Con un profilo da ben 603 mila follower, il suo feed è un sogno a occhi aperti: ogni scatto fa il pieno di like, dimostrando quanto la sua bellezza conquisti tutti. A lasciare senza fiato questa volta uno scatto apparso nelle sue stories.

Camila Giorgi mozzafiato: mise e posa da infarto, fan nel delirio

