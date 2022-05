La ex Miss Italia ha alzato la temperatura con una serie di scatti rubati in barca mentre si accingeva a prendere il sole coperta da un mini bikini viola.

Si dice che il viola porti male, non si dovrebbe mai indossarlo né a teatro e tantomeno ai matrimoni. Non è però stata scritta nessuna clausola per i costumi da bagno, e per fortuna visto che l’ultimo post della ex Miss Italia ne cattura uno davvero al limite del piccante.

Carolina Stramare ha infatti pubblicato poche ore fa una serie di scatti direttamente da Montecarlo dove si trova in vacanza per qualche giorno. Un post al limite del legale visto che la modella ha scelto, in modo canzonatorio, di mostrarsi a tutto tondo con una vista ravvicinata di lato A e lato B.

Vediamo insieme il post e commentiamo gli scatti. Attenzione, sono davvero ad alta tensione magnetica.

Carolina Stramare esagera, una bomba ad orologeria

