Un giovane atleta è morto in ospedale dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre partecipava ad una competizione di corsa a Cesenatico.

Ha lottato tra la vita e la morte per due giorni, ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere. È morto il giovane atleta di 34 anni che sabato scorso era stato colto da un malore mentre prendeva parte ad una gara di corsa ad ostacoli a Cesenatico (Forlì-Cesena).

Il 34enne è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove purtroppo è deceduto ieri mattina. A nulla sono valsi tutti gli sforzi dei medici di tenerlo in vita. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia una volta diffusasi la tragica notizia.

Dramma durante la Spartan Race di Cesenatico, competizione di corsa ostacoli che si stava svolgendo nella giornata di sabato scorso, 28 maggio.

Uno dei partecipanti, Stefano Russo, atleta comasco di 34 anni, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, si è sentito male e si è accasciato al suolo dopo aver percorso circa due dei cinque chilometri del tracciato.

Immediatamente il 34enne è stato soccorso dai medici presenti sul posto che hanno avviato le manovre salvavita con il defibrillatore. Dopo vari tentativi di rianimazione, durati diversi minuti, è stato trasportato presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove è arrivato in condizioni critiche. Qui i medici hanno provato a strapparlo alla morte, ma purtroppo, a due giorni di distanza dal malore, ieri mattina, Stefano si è spento.

Sono tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia dell’atleta. Tra questi anche quello degli organizzatori della Spartan Race che in un comunicato stampa, pubblicato anche sui social, hanno scritto: “Ci stringiamo ed esprimiamo il più profondo cordoglio alla famiglia di Stefano Russo e, nel rispetto del dolore, invitiamo al massimo riserbo attorno alla incommensurabile disgrazia”.

