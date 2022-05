Charlene di Monaco è stata messa all’angolo. Questa volta ad adombrarla non sono le problematiche coniugali con Alberto, bensì un’altra reale. Ecco di chi si tratta.

Finita nell’ombra. Questo l’amaro destino di Charlene di Monaco, messa all’angolo a causa di una reale monegasca. In questi mesi la principessa non ha pace, tra i suoi problemi fisici e coniugali con Alberto: secondo le cronache i due sarebbero separati in casa.

Ma all’apparenza sono ancora una coppia a tutti gli effetti, tanto che si sono mostrati uno al fianco dell’altra in diversi eventi ufficiali da quando l’ex nuotatrice è tornata a Monaco, a seguito delle dimissioni dalla clinica svizzera in cui è stata ricoverata per mesi.

In questi giorni non si fa altro che parlare della loro presenza a un evento molto importante: si tratta del Gran Premio di Montecarlo ha cui ha preso parte tutta la famiglia monegasca al completo, scatenando i gossip.

Nell’ambito della manifestazione non è passato inosservato con Charlene sia sparita, messa in ombra da una parente stretta: il motivo è clamoroso.

Charlene di Monaco nell’ombra: tutta colpa della parente stretta

Il Gran Premio avrebbe dovuto segnare il ritorno di Charlene di Monaco nella vita reale monegasca: tuttavia qualcosa non è andato come sperato, tanto che è finita nell’ombra.

Se l’ex nuotatrice si è mostrata divina sfoggiando un look composto da una tuta azzurra scivolata molto elegante, firmata Terrence Bra, qualcuna ha spostato i riflettori tutti su di lei. Si tratta di Charlotte Casiraghi che per l’occasione ha indossato un mini abito firmato Chanel (di cui è testimonial) scoprendo le sue gambe divine.

Il look della figlia di Carolina, da sempre antagonista di Charlene, ha catalizzato l’attenzione distogliendoli dall’apparizione della moglie di Alberto, che secondo alcune indiscrezione si sarebbe sentita molto sotto pressione durante l’evento a causa della presenza di tutta la famiglia del marito al completo.

I due sono apparsi con i loro gemellini, rimanendo tuttavia a debita distanza. A darle supporto la presenza del fratello Gareth che sembra andare d’accordo con tutti, persino con Carolina.

