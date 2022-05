Concentrato di pomodoro, occhio a quelli da comprare: top e flop

Concentrato di pomodoro: quali comprare e quali no? Ecco la lista dei migliori che si trovano nei supermercati

Acquisti mirati e consapevoli, è così che dovremmo fare la spesa quando ci rechiamo al supermercato per portare a casa solo il meglio che la grande e piccola distribuzione ci offre. Come sempre il segreto è guardare le etichette per non lasciarsi ingannare dal prezzo e dalla presentazione del prodotto.

Tra i più consumati senza dubbio c’è il concentrato di pomodoro. Noi italiani senza non sappiamo stare tra paste e condimenti è un evergreen in tutti i sensi. In commercio ormai se ne trovano di tantissime marche ed in formati diversi, ma qual è il migliore?

A rispondere a questo ci ha pensato Il Gambero Rosso che tramite i suoi esperti ha decretato i migliori concentrati di pomodoro attraverso una prova di assaggio alla cieca.

Concentrato di pomodoro: la lista dei migliori per Gambero Rosso

La classifica sui migliori concentrati di pomodoro è stata stilata dal Gambero Rosso dopo un panel test che si è basato su gusto e qualità del prodotto. Una scelta guidata dai sensi senza aggiungere altre discriminanti come era stato fatto in passato.

Non sono stati fatti test ed analisi di laboratorio per osservare da vicino la composizione. Spesso, infatti, questo tipo di analisi più approfondite hanno fatto emergere situazioni delicate anche con contaminazioni in atto.

Il Gambero Rosso non ha voluto scendere in questi dettagli e si è fatto guidare da gusto e qualità. Secondo questi due fattori due sono risultati i brand definiti top dagli esperti della gastronomia che consigliano ai consumatori il concentrato di Tudìa e Casa Morana come i migliori in assoluto.

Si tratta di due aziende artigianali che grazie al loro shop online possono spedire i loro prodotti in tutta Italia. Affianco a questi due top di gamma seguono altri marchi decretati come buoni:

Bionaturae da acquistare presso NaturaSì

Campo Largo in vendita da Lidl

Così Com’è disponibile presso Eataly

Esselunga

Le Delizie di Mamma Puggia distribuito dal circuito Demeter

Mutti

Ortolina

Smart in vendita presso i supermercati Esselunga

Valle dei raccolti da acquistare nei negozi Tuodì

Il Gambero Rosso ha reso noto dunque queste tipologie di concentrato di pomodoro che al gusto degli specialisti hanno passato il test alla cieca. Tutti gli altri, quelli che non hanno varcato la soglia della sufficienza sono stati scartati ma su queste tipologie non è stata diffusa nessuna informazione.

Ecco che così quando si fa la spesa, in vista di acquisti validi, si può tenere a mente questa lista seguendo i consigli degli specialisti della gastronomia.

