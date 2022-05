Cracco Portofino: menu, prezzi e tutto quello che c’è da sapere

Carlo Cracco, oltre al famoso ristorante situato a Milano, ne ha anche uno splendido a Portofino con una visuale incantevole e un menu da leccarsi i baffi

Carlo Cracco è un nome che conosciamo tutti. Dopo aver preso parte a diversi programmi televisivi, è diventato uno degli chef più amati d’Italia. Grazie al successo ottenuto nel corso del tempo, ha cominciato anche ad aprire dei ristoranti per dare modo ai suoi fans di assaggiare la sua famosissima cucina.

Cracco è finito spesso nel mirino per i prezzi inaccessibili del suo ristorante a Milano, che si ritrova esattamente all’interno della famosa galleria di Piazza Duomo. Quello non è l’unico ristorante che ha perché nel 2018 ha deciso di aprire anche un altro locale in Liguria, più precisamente a Portofino. Con questa apertura, ha voluto ispirarsi ad un locale molto famoso: Il Pistoforo di Portofino.

Carlo Cracco e il suo ristorante splendido a Portofino: tutto quello che c’è da sapere

Il Pistoforo è stato un ristorante molto importante che ha vissuto a Portofino negli anni 50. Nel 2018, dopo quasi settant’anni di successi e di vip che erano passati per quel noto locale, Marco Vinelli fu costretto a chiudere i battenti. Provarono ad aprirlo come pizzeria ma non riuscì a decollare. A questo punto, la famiglia Vinelli chiamò Cracco per dare nuovamente vita a questo luogo. Infatti, sulle ceneri di quel famoso locale, è stato aperto un ristorante di altissimo livello.

La vista è semplicemente mozzafiato, e dei piatti che compongono il menu… sono di una bontà che non trova parole. Non sono presenti portate di carne, ma solo pesce e verdure. Il ristorante si affida ai pescatori locali e alle migliori pescherie. Ma quanto costa mangiare in un ristorante di questo livello, in una location così tanto incantevole?

Sul sito internet sono disponibili voucher per l’acquisto del menu degustazione Cracco Portafino 2022: i prezzi del menù sono di 220 euro a persona. In questo prezzo, sono comprese 5 portate più l’abbinamento dei vini.