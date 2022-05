“La Dua Lipa italiana”. Elodie inarrestabile, vola sempre più in alto: nuova tappa nella sua carriera – FOTO

Elodie. La cantante romana è la stella più splendente del panorama musicale italiano. Voce strepitosa, singoli sempre azzeccati e una grinta impareggiabile che cattura i fan. Dea assoluta

Classe 1990, Elodie ha sempre saputo che la musica sarebbe stata il suo destino e ha fatto di tutto per giungere ai massimi livelli dello show business nazionale.

Ha tentato un primo approccio partecipando alle selezioni del popolare talent show “X Factor” ma è stata eliminata durante le fasi iniziali. Considerando il successo futuro, probabilmente chi ha decretato questo stop temporaneo si sarà mangiato le mani per la clamorosa svista. Inciampo che, invece, non ha avuto la lungimirante Maria De Filippi; la presentatrice Mediaset e la sua squadra di attenti coach di “Amici” l’hanno accolta, infatti, nella popolare scuola di Canale 5 nel corso della quindicesima edizione. É stato un trampolino di lancio che l’ha portata sulle più alte vette.

Elodie: “Bagno a mezzanotte” si conferma un successo clamoroso. Tutto merito di una famosa collega

“È un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all’alba”. Con queste parole Elodie ha descritto la sua ultima fatica musicale, “Bagno a mezzanotte”, confermandosi regina delle classifiche nostrane.

Il brano è stato prodotto da Zef e Marz ed è stato scritto da una celebre collega, una super star nel firmamento della musica italiana: Elisa.

La collaborazione ha portato ricchi frutti ma non è di certo una novità. Le due artiste avevano già lavorato insieme per la creazione del brano di Elodie dal titolo “Vertigine”. Non solo: nell’album di Elisa uscito nel febbraio 2022 (“Ritorno al futuro/Back to the Future”) è contenuta la traccia “Luglio” realizzata insieme alla stessa Elodie, Giorgia e Roshelle. Le quattro cantanti sono apparse insieme all’Arena di Verona due giorni fa, incantando il pubblico con le loro voci straordinarie e l’armonia intrecciata dei talenti che s’incontrano.

Il 29 maggio scorso, durante l’ultima puntata del celebre programma di Fabio Fazio “Che tempo che fa”, Elodie, fasciata in un elegante e sensuale abito monospalla nero firmato Valentino, ha annunciato una nuova tappa nelle sua carriera: l’uscita del singolo “Tribale”.

Sarà sicuramente uno dei tormentoni della stagione estiva alle porte: tutti pronti a ballare con lei. “Sei la Dua Lipa italiana” – scrive un fan su Instagram, stregato dalle poliedriche capacità della cantante paragonate all’artista internazionale.