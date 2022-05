Ferragnez, bebè in arrivo: Chiara Ferragni in dolce attesa? La prima FOTO

Chiara Ferragni e Fedez aspettano il terzo figlio? Su Instagram i fan hanno notato un dettaglio che ha incuriosito il web

Da qualche ora non si parla d’altro. Chiara Ferragni è incinta? Una foto pubblicata dal marito non lascerebbe alcun dubbio e in questi giorni alcuni comportamenti dell’influencer hanno incuriosito i fan.

I Ferragnez sono diventati genitori per la seconda volta circa un anno fa, Vittoria è una bambina meravigliosa che dà filo da torcere alla coppia e al fratellino Leone. Insomma, un terzo figlio sarebbe un grande impegno per la famiglia, ma scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

Chiara Ferragni incinta? Le FOTO della verità

Anche se non ci sono state conferme o smentite da parte die diretti interessati, i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio nelle ultime foto pubblicato da Fedez.

La famiglia Ferragnez si trova in ascensore e il selfie di rito non può mancare. I follower più attenti hanno fatto caso ad un particolare. La Ferragni indossa un vestito nero attillato e si intravede il pancino. Infatti, nella seconda foto pubblicata l’influencer la nasconde con la borsa. Coincidenza?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Kate Middleton e Letizia Ortiz, sfida tra reali. L’accessorio usato da entrambe: a chi sta meglio?

La maggior parte dei fan scommette che si tratta di una terza gravidanza, facendo riferimento anche alla reazione dell’imprenditrice digitale durante il baby shower organizzato per la sorella Francesca.

Chiara non è riuscita a trattenere le lacrime durante la lettura della della lettera ed ha anche messo in guardia tutti i presenti dicendo: “Non sono incinta è”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>SOS passaporti, boom di richieste e grandi ritardi per il rilascio. Attese fino a 3 mesi

Per adesso non ci sono ulteriori notizie al riguardo, ma presto scopriremo la verità. Intanto, i Ferragnez stanno per diventare zii di Edoardo, il bebè di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Si godono i primi giorni della bella stagione, tra impegni lavorativi e coccole familiari. Per il resto bisognerà attendere, e voi cosa ne pensate? La famiglia si allarga?