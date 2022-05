Ennesima vittima sulle strade: ieri sera a Giugliano (Napoli) un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo che lo scooter su cui viaggiava si è schiantato contro un palo.

Un incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di 21 anni. È accaduto ieri sera a Giugliano (Napoli). La vittima era alla guida del suo scooter, ma improvvisamente ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un palo di ferro.

I sanitari del 118, giunti sul posto, lo hanno soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è giunto già privo di vita. Dei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro si sono occupate le forze dell’ordine del capoluogo campano.

Giugliano, scooter sbanda e finisce contro un palo di ferro: morto un ragazzo di soli 21 anni

Nella serata di ieri, lunedì 30 maggio, un ragazzo di 21 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è morto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto a Giugliano, comune in provincia di Napoli.

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riportano i colleghi della redazione di Fanpage, stava percorrendo via Manzoni alla guida del suo scooter. Per cause ancora da determinare con precisione, ha perso il controllo del ciclomotore che è finito contro un palo di ferro a bordo della carreggiata. Un urto molto violento che ha fatto sbalzare il giovane dalla sella facendolo finire sull’asfalto.

In pochi minuti, sul luogo del sinistro, è arrivata un’ambulanza con a bordo lo staff sanitario del 118. I soccorritori hanno trasportato d’urgenza il 21enne presso l’ospedale del comune nel napoletano. Qui i medici, purtroppo, scrive Fanpage, non hanno potuto far altro che dichiararne la morte.

Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno condotto i rilievi di legge ed ora stanno cercando di risalire alla dinamica della tragedia e cosa abbia provocato la perdita del controllo dello scooter.

