Il Volo, Ignazio Boschetto: cosa avrebbe fatto se non fosse una star

Ignazio Boschetto è uno dei componenti di Il Volo, ma cosa avrebbe fatto se non fosse diventato famoso? Scopriamolo insieme

E’ uno dei componenti di Il Volo, il gruppo che, con talento e determinazione, da anni ha conquistato l’affetto e la stima del pubblico a livello internazionale.

Ignazio Boschetto è molto amato dai fan e sui social è seguito da quasi cinquecentomila follower che lo supportano e sostengono in ogni situazione. A ventisette anni sta già cavalcando l’onda del successo, ma vi siete mai chiesti cosa avrebbe fatto se non fosse diventato cantante e famoso?

Ignazio Boschetto, chi sarebbe stato in un’altra vita?

Era il 2015 quando Il Volo conquistò la stima e la fiducia del pubblico sul palco di Sanremo con il beano Grande amore. Da lì è iniziato per loro un periodo magico che ancora oggi continuano a vivere e portare avanti con tutta la grinta, il talento e la determinazione di cui sono capaci.

Se 7 anni fa non avessero vinto il primo posto alla kermesse, cosa avrebbero fatto nella vita? Ignazio Boschetto lo ha rivelato più di una volta in alcune interviste e inoltre lo si legge nella biografia pubblicata sulla pagina ufficiale dell’artista.

Il cantante è nato a Bologna ma è cresciuto in Sicilia ed è proprio lì che la famiglia ha una pizzeria. Infatti se Ignazio non avesse inseguito il sogno della musica, sarebbe potuto diventare un pizzaiolo e aiutare i suoi cari con l’attività.

La pizza è uno dei suoi cibi preferiti, quindi il mestiere gli sarebbe riuscito. Ma i fan lo preferiscono sul palco a cantare le canzoni del gruppo e ad emozionare il pubblico.

Il Volo si sta preparando per il tour estivo. Dopo due anni in standby, sono tornati i concerti dal vivo. Gli artisti non vedono l’ora di salire sul palco per dare vita ad uno spettacolo senza precedenti.

