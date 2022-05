Ilary Blasi ci riesce per un soffio. Sospiro di sollievo ma qualcuno incalza alle sue spalle

Ilary Blasi. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 30 Maggio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 30 Maggio, è andata in onda su Rai Uno la miniserie diretta da Alejandro Amenábar “La fortuna” con Stanley Tucci protagonista, Alvaro Mel e Ana Polvorosa. Rai Due ha proposto il programma dedicato alla comicità “Made in Sud” con la conduzione di Clementino e Lorella Boccia. Su Rai Tre continuano le interessanti inchieste di “Report”. Conduce Sigfrido Ranucci.

Come ogni lunedì su Canale 5 abbiamo potuto godere del reality di sopravvivenza con naufraghi vip relegati nelle spiagge dell’Honduras, condotto da Ilary Blasi“L’isola dei Famosi”. Su Italia 1 abbiamo visto il film thriller del 2017 “Overdrive” con Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas e Gaia Weiss. Rete Quattro ha proposto al suo pubblico il programma di approfondimento “Quarta repubblica” condotto da Nicola Porro.

Ilary Blasi. Ascolti tv di giorno 30 Maggio 2022: chi ha vinto la gara di share?

Ilary Blasi riesce ad arrivare sulla vetta degli ascolti di lunedì 30 maggio solo per un soffio. “L’Isola dei famosi”, infatti, ha raccolto davanti al video 2.453.000 spettatori pari al 19.1% di share. A poca distanza troviamo un programma della concorrenza.

La mini serie “La Fortuna” del pluripremiato regista spagnolo Alejandro Amenábar è al secondo posto con 2.231.000 spettatori pari al 13.3% di share. Le prima tre puntate sono state trasmesse ieri. Per vedere gli episodi conclusivi non dovremo attendere molto; sono previsti per stasera, 31 Maggio, sempre su Rai Uno.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “Made in Sud” – 1.067.000 spettatori pari al 7% di share.

Rete Quattro: “Quarta repubblica” – 744.000 spettatori con il 5.2% di share.

Italia 1: “Overdrive” – 1.182.000 spettatori (6.3% di share).

Rai3: “Report” – 1.842.000 spettatori pari ad uno share del 10.2%.

La7: “Yellowstone” – 320.000 spettatori con uno share del 2%.

Nove: “E’ gia’ ieri” – 320.000 spettatori con l’1.7% di share.

TV8: “Gomorra la serie” – 282.000 spettatori con l’1.6% di share.