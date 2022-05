Kate Middleton e Letizia Ortiz, sfida tra reali. L’accessorio usato da entrambe: a chi sta meglio?

Kate Middleton e Letizia Ortiz sono tra le donne più ammirate del mondo, appartenenti entrambe a due famiglie reali europee rinomate. Hanno molti punti in comune, anche in fatto di stile

Da sempre i reali europei hanno suscitato interesse e curiosità da parte dei commoners. I rampolli delle casate nobiliari hanno dettato (e lo fanno ancora oggi) legge anche per quanto riguarda stile ed eleganza.

Andando a ritroso negli anni, è innegabile l’influenza che ha avuto, per esempio, la principessa Grace di Monaco, coadiuvata dalla popolarità che si è portata dietro grazie al suo passato di stella di Hollywood. Il medesimo fascino è stato trasmesso alle figlie, Carolina e Stephanie, anch’esse divenute in gioventù delle vere e proprie icone. Spostandoci oltremanica è doveroso citare Lady Diana; a distanza di più di venti anni dalla sua scomparsa, rimane ancora oggi un emblema di raffinatezza e ha “imposto” costumi alle donne della sua epoca.

Kate Middleton e Letizia Ortiz: una ventata di semplicità nelle casate più in vista d’Europa

Lo sguardo della gente comune ai giorni nostri è rivolto a due donne speciali, nobili non per nascita ma sicuramente affini all’etimologia originale del termine, ossia illustri e ragguardevoli. Stiamo parlando di Kate Middleton e Letizia Ortiz.

La prima è moglie, com’è noto, del principe William (secondo in linea di successione del trono inglese); la Ortiz, invece, è già regina consorte di Spagna, legata al sovrano Filippo VI dal 22 maggio 2004.

Hanno molti punti in comune poiché entrambe hanno infranto vecchi retaggi appartenenti alla classe nobiliare europea, contraendo matrimonio con eredi rinomati pur provenendo dal ceto medio.

I genitori di Kate Middleton sono due ex assistenti di volo che hanno fatto fortuna aprendo una società (Party Pieces) che si occupa di vendita di accessori per feste. Letizia Ortiz, invece, è una giornalista che ha lavorato per la CNN e la Televisión Española.

Hanno avuto il merito di svecchiare la rigidità anacronistica della nobiltà del vecchio continente, avvicinandosi in maniera delicata e mai artefatta ai loro sudditi. Sono riuscite a dimostrare che non è la firma o il costo di un capo a renderlo necessariamente elegante, ma è la grazia e la compostezza con il quale lo si indossa.

Non è raro vederle in occasioni pubbliche e prestigiose con abiti di marchi low cost, accessibili a tutti come Zara o Mango.

Hanno sdoganato anche una calzatura molto popolare, le comodissime espadrillas. Le sfoggiano in diverse forme e colori. Letizia Ortiz le ha indossate recentemente alla del Fiera Libro de Madrid: un incanto in rosa con l’abito in tinta con le scarpe.