Entusiasmo irrefrenabile da parte dei clienti Lidl: il prodotto più richiesto è già in vendita ad un prezzo letteralmente imparagonabile

Un “discount di qualità“: così si definisce il noto marchio Lidl all’interno della sezione “Chi siamo” consultabile tramite la pagina web ufficiale. In circa trent’anni di attività, il gruppo tedesco ha consolidato la propria presenza sul suolo italiano, arrivando ad inaugurare oltre 700 punti vendita frequentatissimi dai consumatori italiani.

Grazie a Lidl, i clienti riescono a reperire i prodotti di maggior interesse a prezzi super convenienti, che tuttavia non vanno ad inficiare sulla qualità. Gli articoli distribuiti dalla catena tedesca, periodicamente, vengono anche sponsorizzati attraverso le pagine social, Instagram in primo luogo.

Talvolta, richiamare l’attenzione degli acquirenti su un determinato prodotto può avere delle conseguenze davvero inaspettate. È esattamente ciò che è accaduto a seguito di uno degli ultimi post condivisi dalla pagina Instagram di Lidl. Gli utenti, di fronte alla novità, sono automaticamente andati su di giri.

Lidl lancia la novità che tutti vogliono. “Si trova già in vendita?”: entusiasmo incontenibile

Il nuovissimo set “Ernesto” composto da 6 o 12 stampini per il forno sta andando letteralmente a ruba. Per i clienti della catena tedesca, la novità è parsa essere più che allettante. Tramite questi strumenti è infatti possibile realizzare delle preparazioni da infornare – dolci o salate – a dir poco gustose.

Come spesso accade, tuttavia, di fronte alla foto apparsa sui social l’attenzione degli utenti si è anche concentrata su tutt’altro. Il riferimento, in questo caso, è allo sbattitore viola che nello scatto è posto accanto al set “Ernesto”.

Moltissimi compratori che quotidianamente si affidano al noto marchio, di fronte all’utensile, non hanno saputo contenere la loro gioia. “Si trova già in vendita?“, “ma è disponibile?” hanno chiesto gli utenti attraverso i commenti, scioccati dal fatto di non aver notato prima questo incredibile prodotto tra gli scaffali di Lidl.

La replica dei responsabili della pagina social non si è fatta attendere. “Lo sbattitore è in vendita a 14,99€ nei colori verde, bianco e lilla” hanno risposto i gestori del profilo Instagram, rendendo l’entusiasmo degli acquirenti sempre più irrefrenabile.

