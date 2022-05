Meghan e Harry, la decisione è presa: tutto pronto per evitare il peggio

Meghan e Harry tornano in Inghilterra. Pronto un piano per evitare qualsiasi tensione. Ecco come e con chi: i dettagli

Meghan e Harry torneranno finalmente in Inghilterra. È questa una delle ultime decisioni riguardanti la Royal Family che ha attirato maggiormente l’attenzione della stampa. I due, insieme a Palazzo, mancano da quando hanno deciso di lasciare i loro titoli vivendo una vita lontana da Londra e dagli obblighi reali.

Solo Harry era tornato per il funerale del nonno e lo scorso luglio per inaugurare la statua dedicata alla mamma Diana. Meghan tra pandemia e la nascita della sua secondogenita era rimasta in America. Adesso però è tempo di tornare e c’è chi freme per rivederli di nuovo insieme in Inghilterra.

Se questa decisione è stata presa c’è da dire che è stato già predisposto un piano per evitare il peggio. La Regina non vuole tensioni ed ecco che è stato già organizzato tutto nei minimi dettagli per non creare incidenti di percorso.

Meghan e Harry: il piano per il ritorno in patria

Meghan e Harry parteciperanno, come è stato comunicato in una nota ufficiale, agli eventi del Giubileo di Platino della regina Elisabetta. In particolare prenderanno parte al Trooping the colors, lo spettacolo acrobatico della Royal Air Force.

I due però non affiancheranno la Regina nei saluti ufficiali. Hanno rinunciato ai titoli nobiliari e dunque non si affacceranno al balcone. Dopo questo appuntamento la coppia resterà pochissimo e partirà per altri impegni. Voleranno subito in Galles. Anche William e Kate partiranno lasciando al fianco della Regina Carlo e Camilla.

Tutto questo, secondo i ben informati, non sarebbe una pura coincidenza ma parte di un piano ben organizzato per cercare di far incontrare il meno possibile le due cognate. Tra Kate e Meghan, come è risaputo, non c’è molta simpatia e per evitare che la tensione diventi palpabile e possa degenerare le agende sono molto serrate.

Molti appuntamenti e pochissime occasioni per creare momenti di imbarazzo. A rivelarlo a Today.it è stata la giornalista inglese esperta della Royal family, Gilda Faleri. Meghan e Harry, inoltre, non porteranno con loro in Inghilterra Lilibeth e Archie.

La coppia ha siglato un contratto di esclusiva su Netflix per un documentario ma le telecamere per loro potrebbero esserci comunque e dunque preferiscono evitare ogni equivoco.

