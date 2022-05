Melissa Satta saluta i suoi ammiratori sul web con un video da capogiro, l’abito cortissimo mostra prospettive spettacolari e seducenti

Va in archivio una stagione televisiva e calcistica che ha visto tra le protagoniste indiscusse Melissa Satta. L’ex velina, alla prima stagione come volto femminile di punta di ‘Sky Sport‘, si è disimpegnata davvero alla grande.

La showgirl sarda, 36 anni, era già da tempo nel ‘giro’ delle trasmissioni sportive. In passato l’avevamo ammirata anche a ‘Tiki Taka‘, dove avevamo potuto appurare la sua grande passione per il calcio e anche una certa competenza. Il tutto, confermato a Sky, dove ha condotto per tutta la stagione la trasmissione ‘Gol Deejay‘ ed è stata presenza fissa nel ‘Club‘ di Fabio Caressa la domenica sera.

Ovviamente, Melissa ha messo in mostra tutta la sua presenza scenica e il suo fascino da capogiro, che trova sempre nuove conferme. Del resto, dai tempi di Striscia la Notizia, nessuno l’ha dimenticata, e non è un caso che ormai si avvii a viaggiare verso quota 5 milioni di followers su Instagram.

Melissa Satta, ultima puntata in studio che regala spettacolo: movenze sinuose, gambe da urlo in primo piano

L’ultimo post sul suo profilo è un saluto ai suoi affezionati telespettatori, dando appuntamento alla prossima stagione. Una ultima puntata di ‘Gol Deejay’ davvero da ricordare, per lei, con un abbigliamento che non può passare inosservato.

Un abitino bianco trasparente elegantissimo e con una minigonna micidiale. Infatti il video indugia piuttosto a lungo su primi piani da infarto delle sue gambe perfette. Una visione che non può che essere accolta dalla platea dei fan con una vera e propria ovazione virtuale fatta di like e commenti estasiati.

“Look, viso, gambe, sei un insieme di eccellenze”, riassume alla perfezione in particolare uno dei messaggi. Melissa lascia sempre senza fiato. E continuerà a farlo anche nei suoi scatti estivi che tutti aspettano.

