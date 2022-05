Pomeriggio 5, Barbara D’Urso furiosa per le accuse avanzate contro il suo programma: la replica è arrivata proprio durante la diretta

Il secondo blocco di “Pomeriggio 5” di quest’oggi si è aperto in maniera decisamente inconsueta. Barbara D’Urso, che avrebbe dovuto trattare del caso di Francesca Lavacca e Lando Buzzanca, si è trovata costretta a chiarire una situazione davvero spiacevole, riguardante un membro della sua redazione.

Stiamo parlando della giornalista Giorgia Scaccia, che ha partecipato ad una manifestazione pacifica organizzata proprio dalla compagna di Buzzanca, di fronte alla RSA in cui quest’ultimo si trova tuttora ricoverato.

Quello che Barbara D’Urso ha spiegato ai telespettatori e agli ospiti in studio è parso davvero raccapricciante agli occhi dei presenti. Mai, in tanti anni di lavoro, alla sua redazione era capitato di subire un’accusa di questo genere. La reazione della padrona di casa non si è fatta attendere.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso furiosa per l’accusa mossa al suo programma: arriva la replica in diretta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Costanza Caracciolo, il selfie di lady Vieri infiamma l’atmosfera: “Caldo torrido” – FOTO

Come hanno dimostrato le immagini mandate in onda a “Pomeriggio 5”, l’approccio dell’inviata Giorgia Scaccia nei confronti di Francesca Lavacca è stato più che professionale. La giornalista, dopo aver constatato che la compagna di Buzzanca non appariva interessata a rispondere alle sue domande, ha immediatamente mollato la presa facendosi da parte.

Nonostante questo, la giornalista si è trovata al centro di una polemica davvero gravissima, che ha suscitato l’immediata reazione della conduttrice. “Una persona ha scritto un messaggio contro Giorgia, che Francesca ha ripostato” ha spiegato la D’Urso, che durante il suo intervento non è riuscita a trattenere la propria indignazione.

“L’hanno definita una giornalaia da tartufo” ha proseguito la presentatrice, chiedendo agli ospiti in studio se l’atteggiamento dell’inviata, ai loro occhi, fosse riprovevole proprio come scritto sui social. Roberto Alessi, giornalista affermato e direttore di Novella 2000, si è affrettato a dire la sua sulla questione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Andate via”, scena mai vista a Uomini e Donne: Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi

“Avete sempre condotto il vostro lavoro con grande professionalità” ha assicurato l’ospite di “Pomeriggio 5”, prontamente supportato anche da Candida Morvillo. La D’Urso, rassicurata dalle parole dei colleghi, ha definitivamente messo una pietra sopra all’argomento, elogiando l’operato della sua inviata.

SONDAGGIO CARO PREZZI – IL VIDEO