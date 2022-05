Si stanno verificando enormi ritardi per quanto riguarda il rilascio dei passaporti. Tempi di attesa che possono arrivare fino a 3 mesi. Vacanze a rischio

Dopo il Covid, un’altra emergenza rischia di far saltare le vacanze extraeuropee di molti italiani. E’ partito un vero e proprio ‘sos passaporto‘. Si stanno verificando grandi ritardi per quanto riguarda il rilascio di questo documento necessario per viaggiare nei paesi fuori dall’Unione Europea.

Fino a tre mesi di attesa. Questo il tempo previsto per il rilascio del passaporto. La situazione è la medesima in tutta Italia, tra Nord e Sud non vi è alcuna differenza. In molte città, dove la richiesta è particolarmente alta, non vi è neppure più la possibilità di prenotare l’appuntamento online, necessario per richiedere il documento.

Quello che si sta verificando è un grave problema che sta creando non pochi disagi. Il rischio è che molti italiani non possano partire per le vacanze proprio perchè non sono riusciti a munirsi per tempo del passaporto. Le questure e i commissariati sono stati letteralmente presi d’assalto nelle città di tutta Italia da cittadini pronti a partire per l’estero, ma non ancora in possesso dell’indispensabile documento.

Dopo due anni di fermo quasi totale, sono tantissime le persone che non vedono l’ora di poter riprendere a viaggiare. Lo Stato però si è fatto trovare impreparato su questo fronte e adesso soddisfare l’enorme numero di richieste arrivate sembra quasi impossibile.

Pochissimi i passaporti rilasciati al giorno. Si cerca il più possibile di soddisfare le richieste di chi manifesta una particolare urgenza. Molte città hanno manifestato la situazione disagevole in cui si trovano, specificando che sono davvero pochi i passaporti stampati che arrivano e che è quindi necessario stare molto attenti a non esaurire le scorte. Da Nord a Sud la situazione non cambia; tempi estremamente lunghi in ogni città.

