I Rodriguez al completo: ci sono tutti tranne lui. Interviene Belen – FOTO

I fratelli Rodriguez posano insieme: nello scatto balza all’occhio che qualcuno della famiglia manca. Ecco le parole di Belen

Belen e Stefano De Martino ormai sono tornati insieme, non è più un mistero. Gli scatti dell’ultimo periodo lo dicevano chiaramente. Poi è stato lo stesso ex ballerino a confessarlo in una recente intervista al Corriere della Sera ammettendo di essere molto felice ma di non voler risposare l’argentina.

“Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!” ha detto in maniera molto ironica. Proprio lui che si prepara al suo debutto al cinema con il film “Il giorno più bello” di Andrea Zalone.

De Martino ha detto di voler portare in sala Santiago, con loro ci sarà anche Belen? Staremo a vedere. Proprio la showgirl e attuale conduttrice de “Le Iene Show” ha postato una foto che descrive la reunion dei Rodriguez, ci sono tutti tranne uno. Vediamo chi manca e cosa ha detto in merito Belen.

La reunion dei Rodriguez, ecco chi manca: la FOTO

I fratelli Rodriguez vivono un buon momento. Ognuno con le loro vite e tanti momenti di condivisione, soprattutto quando si tratta di coccolare i nipotini. Luna Marì e Santiago sono i coccolini di casa e si prendono tutte le attenzioni, anche quelle di Stefano De Martino che come ha rivelato al Corriere della Sera per Luna Marì si sente uno zio.

E così Belen su Instagram ci ha regalato un bel quadretto di famiglia, peccato che però manca qualcuno. È uno scatto realizzato per la campagna di Hinnominate, il brand di abbigliamento fondato proprio dall’ex di Spinalbese, Cecilia e Jeremias.

I tre fratelli sono fianco a fianco, tutti vestiti in verde acqua, con Jeremias che abbraccia le sue sorelle. Nel bellissimo scatto c’è anche un’altra piccola donna, Luna Marì che posa in braccio a mamma Belen. Sembrano esserci tutti, manca solo lui: Santiago. Come mai questa assenza?

Uno degli utenti più attenti subito lo fa notare nei commenti al post ma prontamente Belen risponde e precisa che c’è anche il suo primogenito. Ecco che allora ci aspettiamo un altro scatto che immortala fratelli e nipoti Rodriguez al completo.

