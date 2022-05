“Andate via”, scena mai vista a Uomini e Donne: Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi

Scena mai vista durante la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne: Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi di fronte a quanto osservato

Lacrime e commozione a “Uomini e Donne” per la scelta più attesa di questa edizione: quella di Luca Salatino. Sono stati momenti davvero intensi quelli trasmessi nella puntata di oggi, martedì 31 maggio, che non hanno mancato di emozionare i telespettatori di tutta Italia.

Il tronista, che si è trovato in netta difficoltà nel comunicare a Lilli le proprie intenzioni, si è lasciato sopraffare dal pianto. Nonostante la corteggiatrice abbia fatto moltissimo per Luca e gli abbia dimostrato in più di un’occasione il proprio interesse, il cuore di quest’ultimo batte ormai da tempo per Soraia.

Nessuna scenata o reazione istintiva da parte di Lilli. Felicissima di aver condiviso parte del proprio percorso di vita assieme al tronista, la giovane lo ha abbracciato con trasporto e gli ha augurato tutta la felicità possibile.

Proprio nel momento in cui è toccato a Soraia sedersi sulla sedia rossa, l’atmosfera in studio è parsa cambiare diametralmente. La tensione era palpabile e si tagliava davvero con il coltello. Maria De Filippi, al termine del discorso di Luca, ha preso la parola per esternare di fronte a tutti il proprio pensiero sulla situazione.

Scena mai vista a Uomini e Donne: Maria De Filippi non è proprio riuscita a trattenersi

Nonostante si trattasse di un momento decisamente più spensierato e semplice da gestire, Luca Salatino ha avuto difficoltà persino quando ha dovuto comunicare a Soraia di voler uscire dal programma insieme a lei. A causa delle lacrime irrefrenabili del tronista e dei suoi contorti giri di parole, la corteggiatrice credeva addirittura di non essere la scelta.

Solo dopo interminabili minuti, il romano le ha fatto capire di voler intraprendere una relazione con lei. A quel punto, Soraia si è lasciata andare ad un pianto liberatorio prima di “aggredire” bonariamente il fidanzato. “Perché ieri eri così freddo?” – lo ha rimproverato la giovane, riferendosi alla loro ultima esterna – “non mi hai fatto capire nulla“.

Dopo il romantico ballo sulle note di “Basti solo tu“, i due sono tornati a battibeccare con i microfoni aperti, mentre una distesa di petali aveva già coperto lo studio. “Mi hai fatto prendere un infarto” continuava a protestare la corteggiatrice, nonostante Luca se la ridesse sotto i baffi.

“Tu non mi volevi baciare, io te l’ho fatta sudare un po’” ha replicato Salatino, incapace di staccarsi dalla fidanzata per un solo momento. “Ve lo dico, stanotte non dormiamo!” ha poi aggiunto il romano, facendo scoppiare un boato di approvazione e di risate in studio.

Maria De Filippi, nel timore che la situazione potesse degenerare, non è riuscita a trattenere un’esternazione clamorosa. “Perché non ve ne andate, prima che dici qualche altro sproposito?” ha suggerito la conduttrice, rivolgendosi in particolar modo a Luca. Mai, in tutta la storia di “Uomini e Donne”, la padrona di casa si era vista costretta a “cacciare” una coppia appena formatasi.

Luca e Soraia, che hanno accolto il consiglio di Maria con il sorriso, non se lo sono fatti ripetere due volte. Dopo aver salutato tutti, i due fidanzati hanno abbandonato lo studio mano nella mano, felicissimi di poter iniziare questo cammino di vita insieme.