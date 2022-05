“Come fai senza il suo papà?”. Silvia Provvedi risponde alla domanda indiscreta. Nessun imbarazzo e grande coraggio – FOTO

Silvia Provvedi, una delle gemelle esplosive del duo Le Donatella, ha lasciato uno spazio alle domande aperte sul suo profilo Instagram. Una di essere risulta essere un poì indiscreta ma risponde senza remore

La dodicesima edizione di “X Factor” andò in onda nel 2012 e vide vincitrice la cantante Chiara Galiazzo. Tuttavia, ricordiamo quell’annata del famoso talent show musicale per aver portato alla ribalta anche un curioso duo formato dalle sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, ribattezzate dalla coach Arisa come Le Donatella, in omaggio a Donatella Rettore.

Le ragazze hanno continuato il loro percorso nello show business cimentandosi come novelli personaggi televisivi, partecipando successivamente alla decima edizione del reality “L’isola dei famosi”. La loro popolarità è giunta alle stelle al punto di arrivare in tandem in prima posizione durante la sfida tra naufraghi vip.

Silvia Provvedi, dura la vita da mamma single: risponde con coraggio alle domande dei fan

Le Donatella hanno spostato con successo il loro raggio d’azione anche sul web, diventando delle apprezzatissime influencer sulla piattaforma Instagram. Basta dare una rapida occhiata al loro profilo ufficiale per rendersi conto dei numeri da favola che totalizzano grazie a una schiera di oltre 1,4milioni di follower al seguito.

L’attenzione oggi è totalmente catturata da Silvia Provvedi che mostra con orgoglio e con umiltà le difficoltà di essere una mamma single. La donna, infatti, ha dato alla luce la piccola Nicole poco meno di due anni fa e la sta crescendo senza il suo papà ma con il sostegno della sorella gemella.

Com’è noto, il compagno Giorgio De Stefano (soprannominato Malefix) è oggetto di un caso di cronaca abbastanza spinoso, attualmente in carcere per collusioni con l’ndrangheta, arrestato solo pochi giorni dalla nascita della bambina.

In uno spazio sui social dedicato alle domande aperte c’è chi ha chiesto senza imbarazzo: “Quanto è difficile crescere un figlio senza la presenza del papà?”.

Silvia Provvedi non si è fatta remore e ha risposto con totale onestà: “Malgrado la lontananza abbiamo veramente un bellissimo rapporto e questo Nicole lo percepisce”.

Ha poi concluso: “Lei lo ama alla follia e questo è importantissimo. Riusciamo a vederci due volte al mese. Credo di essermela cavata abbastanza bene in questi due anni”.