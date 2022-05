Valentina Vignali ha fatto sognare i fan indossando look da batticuore. La sua bellezza non ha limiti, subito è un tripudio di like e complimenti.

Fisico statuario, bellezza senza fine. Valentina Vignali torna a far viaggiare le fantasie dei fan mostrandosi incredibile per l’ennesima volta sulla sua seguitissima pagina Instagram, da ben 2,5 milioni di follower.

Classe 1991, di Rimini, il suo volto è diventato conosciuto nel mondo dello sport: nel tempo è diventata infatti una cestista professionista.

Accanto a questo percorso, porta avanti una carriera nello spettacolo: la notorietà arriva con la partecipazione al “Grande Fratello Vip”. Di seguito è diventata modella, influencer e imprenditrice, ha lanciato una sua linea di bikini, raggiungendo un grande seguito sui social dove racconta la sua vita scandita tra set, momenti sul campo e attimi spensierati.

Il suo feed da sogno è una raccolta di scatti mozzafiato, accomunati dalla sua bellezza travolgente. L’ultimo apparso sul suo feed la ritrae pazzesca, tanto che i fan sono subito accorsi a complimentarsi con la sportiva.

Valentina Vignali lascia senza fiato: sfilata indimenticabile

