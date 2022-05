Tomaso Trussardi paparazzato con una donna famosissima. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo tutti i dettagli delle foto che hanno fatto il giro del web

Tomaso Trussardi, reduce dalla separazione dalla conduttrice Michelle Hunziker, ha ormai voltato totalmente pagina. L’imprenditore si è trovato spesso al centro del gossip per via delle sue presunte relazioni sentimentali. Proprio qualche mese Tomaso è stato paparazzato in compagnia di una famosissima donna. Le foto hanno fato il giro del web, scatenando una grande polemica. Ma cosa è successo davvero?

Tomaso Trussardi, imprenditore e amministratore delegato della casa di moda italiana Trussardi, a soli 39 anni ha già avuto ampiamente modo di farsi conoscere non solo all’interno del mondo dell’imprenditoria e della moda, ma anche in quello dello spettacolo. La sua relazione con la conduttrice svizzera Michelle Hunziker, è stata per anni al centro del gossip e soprattutto in quest’ultimo periodo per via della rottura tra i due.

Tomaso Trussardi e un’inaspettata compagnia. Cosa è successo davvero

Dopo dieci anni di amore e due figlie, il matrimonio tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è definitivamente finito. Ad annunciare la separazione erano stati proprio i diretti interessati, che ne avevano dato notizia tramite comunicato stampa.

Ormai i due hanno completamente voltato pagina ed entrambi stanno vivendo le loro nuove vite, nonostante mantengano ottimi rapporti per via delle due bambine.

Qualche tempo fa Tomaso è stato paparazzato insieme a Naomi Michelini, nipote della stilista Elisabetta Franchi, a Cortina. Si pensava già ad un possibile flirt tra i due, ma è stata proprio la donna a chiarire la questione: “La donna con Tomaso non ero io. Tomaso è amico di mia zia e passa molto tempo con la mia famiglia a Cortina, ma io non lo conosco nemmeno troppo bene“. Stando quindi a quanto affermato dalla Michelini, si tratterebbe di una storia montata ad hoc, ma nulla di reale.