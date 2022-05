Ultimo si prepara a vivere il momento tanto atteso ma nel frattempo ha voluto condividere con il pubblico un messaggio a cuore aperto

Dopo più di due anni di attesa Ultimo potrà finalmente vivere la grande emozione di portare la sua musica sui palchi degli stadi italiani. Il tour prenderà il via domenica 5 giugno con la data zero a Bibione, per proseguire nelle principali città: da Firenze a Napoli, fino a Roma e Milano.

L’artista non ha fatto mistero di come lo stop causato dall’emergenza sanitaria abbia creato in lui una certa frustrazione. Nonostante questo non è rimasto con le mani in mano, dedicandosi alla scrittura e alla pubblicazione del nuovo album “Solo” uscito lo scorso ottobre. Ora dopo più di due anni dall’annuncio delle date del tour Ultimo è pronto a realizzare uno dei suoi sogni e a tornare a esibirsi dinnanzi al suo amato pubblico. In occasione della partenza dei suoi concerti l’artista ha pubblicato anche un nuovo singolo, “Vieni nel mio cuore“, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il messaggio a cuore aperto di Ultimo: “Mi sono sentito forte e stimolato ricevendo i ‘no'”

Ultimi giorni di prove per il cantautore che continua a documentare attraverso l’account Instagram il proprio entusiasmo, contando i giorni che lo separano dall’inizio del tour. In attesa di salire sul palco ha voluto condividere anche una riflessione, parlando a cuore aperto ai suoi numerosi fan.

LEGGI ANCHE -> “Ballando con le Stelle”, finisce male per una ex concorrente: arriva l’addio più doloroso

“Ho fatto qualsiasi cosa per far conoscere la mia musica, per me la cosa importante è quella […] La cosa importante è quanto sei ossessionato da quello che fai e quanto tu faccia per farti conoscere“, scrive.

Torna poi indietro nel tempo Ultimo, a quando per tentare di farsi ascoltare tentò numerose strade, ricevendo il più delle volte delle porte in faccia. “Ogni anno provavo a entrare ad Amici, a X Factor, a Sanremo. Ogni no che prendevo faceva male“, sottolinea.

Ma quegli stessi ‘no’ lo hanno aiutato a crescere, come dichiara nel messaggio condiviso. “Mi sono sentito molto forte e stimolato ricevendo i ‘no“, scrive. Non ha infatti mai pensato di mollare, riuscendo a raggiungere il proprio obbiettivo. Farsi conoscere, far ascoltare la propria musica, le proprie parole, e raggiungere milioni di persone che lo hanno portato oggi a essere uno degli artisti italiani più amati.

LEGGI ANCHE -> Victoria De Angelis, la verità sul passato difficile: cosa le è successo

SONDAGGIO CARO PREZZI, IL VIDEO