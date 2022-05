“Che vogliamo fare qua?”, Victoria De Angelis scopre un lato A da sogno: il reggiseno trasparente manda in tilt – FOTO

La cantautrice romana, Victoria De Angelis illumina la serata dei fan con un lato A incandescente. Il reggiseno trasparente è un sogno ad occhi spalancati.

Grazie al successo di Sanremo 2021 con il brano “Zitti e buoni“, I Maneskin hanno ottenuto una meritata fetta di gloria che li ha permesso di alzare l’asticella e conquistare il mondo con il trofeo dell’Eurovision Contest.

Una nuova ‘ventata’ di rock ha travolto il cuore degli appassionati, che non si sono accontentati della voce sublime dei protagonisti. Nel folto gruppo che ha cambiato le sorti della musica, Victoria De Angelis rappresenta un ‘caposaldo’ di assoluta considerazione.

La verve adrenalinica e la capacità di spingersi oltre grazie a questa dote hanno portato Victoria all’apice delle preferenze dei fan. Sui social appare esattamente come siamo soliti vederla in tv, con quella tenacia e capacità di non fermarsi mai al primo ostacolo

Victoria De Angelis, la cantautrice de I Maneskin manda al manicomio: un lato A da incorniciare

