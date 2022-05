“Voglio essere un cane”, spende 15 mila euro e avvera il suo sogno

Una storia fuori dalle righe che viene dal lontano Oriente. Un uomo decisamente benestante ha deciso di versare un’ingente somma per diventare un cane.

Uno strano caso che ha coinvolto un uomo di origini giapponesi a far scalpore nel web e in tutto il mondo. La notizia che ha fatto il giro del pianeta riguarderebbe un uomo il cui sogno era di diventare a tutti i costi un cane. Spendendo una cifra considerevole, l’uomo è riuscito ad avverare il suo sogno.

Non si è tratta della creazione di un robot o un peluce a quattro zampe. L’uomo di origini giapponesi amante degli animali e in particolare dei cani ha voluto coronare il sogno di una vita. Toko-San, così si chiama l’uomo, ha speso la somma di 2 milioni di yen, ovvero 15 mila euro circa per farsi trasformare in un cane. Ci è riuscito grazie al supporto dell’azienda Zeppet che ha costruito per lui un costume iper realistico.

“I miei preferiti sono i quadrupedi” ma in realtà il giapponese è un amante dei Cosplay

Grazie alla creazione fatta su misura per lui, l’uomo è riuscito a coronare il sogno di una vita e ora il suo canale Youtube è schizzato alle stelle e le visualizzazioni sono al massimo della storia virale del web.

Toko-San indossa quindi questo costume realizzato alla perfezione comportandosi esattamente come un cane. Si rotola per terra, gioca con una pallina di gomma, dà la zampa quando gli viene chiesta. Un costume iper realistico che ha fatto felice in una visione stravagante e fuori dalla realtà l’uomo giapponese.

Ma per dimostrare di essere veramente un uomo, Toko-San ha girato un video mentre gioca a ping pong da solo nel suo appartamento, tirando la pallina al muro. E’ stata l’azienda Zeppet a dimostrare la possibilità di questa particolare creazione che ha visto la riproduzione di uno scheletro di un cane in sovrapposizione allo scheletro umano. La realtà a volte gioca degli scherzi incredibili!