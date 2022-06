Acqua & Sapone, la notizia che ha scioccato milioni di italiani: boom di aperture in tutte le regioni della Penisola

Una notizia che non ha mancato di far felici milioni e milioni di italiani: il noto marchio Acqua & Sapone è in procinto di aprire nuovi punti vendita su tutto il territorio del Bel Paese. Alla base di questo incredibile progetto c’è la volontà, da parte della società con sede a Milano, di aumentare il proprio fatturato.

La vendita di prodotti per l’igiene, la cura della casa e della persona si è rivelata essere una scelta a dir poco redditizia per l’azienda nata nel 1992. Nel giro di trent’anni, infatti, Acqua & Sapone ha inaugurato circa 700 store, assicurandosi un fatturato che supera il miliardo di euro.

L’investimento su cui il marchio avrebbe deciso di puntare tutto sarà completato entro il 2022. Per migliaia di italiani, le prospettive occupazionali offerte dall’azienda sono davvero allettanti e irrinunciabili.

Acqua & Sapone, boom di aperture in tutte le regioni: italiani in visibilio per le offerte di lavoro

Acqua & Sapone, l’azienda leader nel settore dell’igiene e della pulizia della casa, ha in progetto di aprire 46 nuovi punti vendita dislocati su tutto il territorio del Bel Paese. Una scelta sicuramente coraggiosa da parte del marchio, che ha voluto lanciarsi in questo investimento con l’obiettivo di aumentare il già esorbitante fatturato.

I 46 nuovi store si andranno a sommare ai 700 già aperti, e richiederanno l’inserimento di nuove figure professionali. Stando a quanto dichiarato dai responsabili dell’azienda, l’intento è quello di includere ben 1200 dipendenti nella grande famiglia di Acqua & Sapone.

In particolare, sarà necessario l’inserimento di addetti alle vendite e di responsabili delle casse, ma le prospettive occupazionali all’interno dei nuovi negozi sarebbero a dir poco infinite. Entro dicembre 2022, dunque, moltissime persone potrebbero trovare lavoro proprio in uno dei punti vendita in procinto di aprire.

Un’impresa a dir poco rischiosa per il noto marchio, dati i tempi che corrono, ma che non mancherà di rivelarsi vincente. L’espansione di Acqua & Sapone, stando a quel che sembra, è solo agli inizi.

