“Che arsenale”, Aida Yespica effetto ‘bagnato’ in costume: curve illogiche in primo piano – FOTO

Aida Yespica fa innamorare tutti i fan di Instagram a prima vista con un’arsenale’ fisico a dir poco esplosivo: uno spettacolo indescrivibile.

La showgirl e attrice venezuelana, Aida Yespica ha reso la giornata dei suoi follower davvero indimenticabile.

Sui social, l’artista sudamericana è sempre più presente la gioia di coloro che sin dal primo giorno del suo sbarco in Italia non hanno distolto neanche per un attimo lo sguardo da una bellezza irraggiungibile.

La sua fama ‘tocca’ diversi Paesi, dagli Stati Uniti, alla Spagna per poi ottenere una meritatissima consacrazione nel Belpaese. Gli addetti al grande cinema individuano in lei capacità di recitazione davvero esaltanti.

Non a caso, la showgirl è stata al centro dei desideri di molti registi e commediografi di fama nazionale. Nel corso della sua carriera la vediamo protagonista nei cinepanettoni e qualche apparizione nei reality show più seguiti, come il Grande Fratello Vip

Aida Yespica si supera con un davanzale straripante: in costume fa perdere la testa. Che schianto!

