Ambra Angiolini, spunta l’amante di Massimiliano Allegri: l’allenatore non si nasconde più

L’allenatore dice addio alla relazione di 4 anni con Ambra mostrandosi assieme ad un’altra donna, l’ha per caso tradita con lei?

Una relazione durata 4 anni, sempre tenuta nell’ombra per preservare la serenità familiare che si era costruita con tanta fatica. Tra Ambra Angiolini, ex volto di “Non è la Rai”, e Massimiliano Allegri, allenatore ed ex calciatore centrocampista è però finito tutto con un gran sommovimento mediatico, La stampa ha rivelato la notizia della rottura attribuendo la colpa a Max che avrebbe tradito la compagna con una donna misteriosa.

Si vociferava che addirittura negli spogliatori di Torino tutti sapessero dell’esistenza di questo nuovo amore clandestino, che poi la stessa Ambra avrebbe scoperto trovando dei capelli biondi sul sedile dell’auto del marito.

Dopo mesi di silenzio però spuntano le prime foto ufficiose degli amanti, paparazzati mentre entravano proprio all’interno del palazzo in cui vive l’allenatore nel capoluogo piemontese. Capiamo di chi si tratta.

Massimiliano Allegri beccato in flagrante con lei, non ci sono più scuse

La si vede di spalle, capelli lunghi biondi e mossi, molto alta e slanciata con un portamento regale e davvero femminile. Non si conosce il nome della signora e neppure la sua età anche se i giornali di gossip sono impegnati da tempo ad indagare sul suo conto.

Mentre quindi si cerca di capire qualcosa in più su di lei, nel frattempo anche Ambra è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna mentre bacia un altro uomo a Roma, durante un romantico aperitivo.

L’uomo è un romano di 45 anni, tale Gianluca Roberto, funzionario con mansioni dirigenziali al Cipnes, il Consorzio industriale del nordest della Sardegna.

Nelle immagini pubblicate dalla rivista i due sembrano molto presi e complici, le frequentazioni sembrano essersi intensificate negli ultimi mesi da quando l’uomo è sempre più spesso a Roma in visita presso l’abitazione dell’attrice e conduttrice. Cosa bolle in pentola?