Cecilia Rodriguez una volta di più sfodera eleganza sensazionale e sensualità da capogiro, un abito cortissimo accende la passione dei fan

Cecilia Rodriguez è sempre più una stella di prima grandezza nel firmamento della moda e del mondo dello spettacolo. La splendida showgirl e modella argentina ne ha fatta di strada dagli esordi e si è costruita nel tempo una fama e un seguito di ammiratori notevolissimi.

La 32enne ha smesso da tempo di essere solo ‘la sorella di Belen‘. Che era l’appellativo che più o meno la accompagnava nei primi tempi in cui era sbarcata in Italia, seguendo le orme della sorella maggiore per svoltare la sua carriera. Ma ora, non più.

Cecilia ha presto iniziato a camminare sulle sue gambe, diventando a sua volta un volto noto dei palinsesti televisivi e non solo. In più, oggi è una modella affermata e ricercatissima dai principali brand.

La sua fama sempre crescente si ripercuote sul numero dei fan sui social. Siamo ormai a oltre 4 milioni e 600 mila followers su Instagram, cifre magari ancora lontane da quelle di Belen, ma comunque assolutamente di tutto rispetto.

Cecilia Rodriguez, il dettaglio inguinale che manda fuori giri gli ammiratori: spettacolo super provocante

Cecilia può contare su tantissimi ammiratori non soltanto tra il pubblico maschile, che resta ammaliato dal suo fascino, ma anche in quello femminile, per la sua grazia nei modi e la sua eleganza. Che ci conferma per l’ennesima volta con un look stratosferico.

Un abito davvero elegante, con colori sgargianti e una fantasia leopardata che trasuda classe e stile da ogni dove. Il dettaglio che però attira l’attenzione di molti è la lunghezza dell’abito, decisamente cortissimo e che mette in evidenza gambe a dir poco perfette.

In uno degli scatti, lo zoom ravvicinato ad altezza inguinale fa davvero girare la testa. E i commenti e i like non possono che arrivare copiosi. “Sei così bella, hai un corpo da favola e sei molto sensuale, te lo ripeto sempre“, scrive qualcuno. E non si può dargli torto in effetti.

