Chiara Nasti è finita al centro del mirino a seguito di un avvenimento in cui è coinvolto anche il suo ex, il calciatore Zaniolo. Retroscena clamoroso.

Pazienza finita. Chiara Nasti ha sbottato dopo giorni complicati a seguito di una questione spinosa in cui è coinvolto il calciatore Zaniolo, attaccante della Roma, suo ex.

I due hanno avuto una storia d’amore, finita con durezza, tanto che dal 2021 sono uno contro l’altro, con uno scontro pubblico che va avanti ormai da tempo. Il culmine si è verificato in questi giorni a seguito di una bufera nell’ambito della quale l’influencer ha reagito in modo inaspettato.

Stufa come non mai, ha perso la pazienza pochi giorni fa e da allora la questione è al centro delle cronache rosa. Tutto è accaduto dopo la finale di Conference League di mercoledì scorso, il 25 maggio.

Chiara Nasti infuriata: retroscena clamoroso, coinvolto Zaniolo

Chiara Nasti, influncer napoletana tra le più seguite, ha i riflettori puntati a seguito della Conference League: durante il match i tifosi si sono lanciati in un coro in cui è protagonista la 24enne in questi mesi in dolce attesa.

Da tempo la giovane è legata a Mattia Zaccagni, calciatore del Verona, da cui aspetta il suo primo figlio: la gravidanza è stata annunciata in grande stile all’Olimpico con tanto di coriandoli azzurri, visto l’attesa di un maschietto, finito nel mirino. Non sono mancate, infatti, critiche nei confronti della coppia in quanto l’annuncio considerato molto pomposo.

Poi il retroscena clamoroso in cui l’influencer è nel mirino. I tifosi della Roma dopo la vittoria di Conference League hanno intonato un coro: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”, nell’ambito dei festeggiamenti.

Nei giorni successivi i social sono stati tempestati di commenti che hanno giocato su queste allusioni. Parole che hanno infuriato la Nasti che ha reagito con un commento molto pesante:

“Con quel gamberetto, non si sa come già abbia avuto un figlio. Siete tutti sfigati e fate anche schifo”, le parole dell’influencer rimaste online per pochi minuti per poi essere cancellate.

Ma gli occhi dei più attenti le hanno lette, scatenandosi nel fare screenshot andati virali. Dopo l’influencer ha disattivato i commenti sul suo profilo, visto il polverone sollevato.